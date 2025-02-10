رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات الصرف الصحى للتأكد من ضمان التشغيل والصيانة

سوهاج ـ عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، محطة مياه الثقافة الارتوازية ومحطة مياه النمساوى المطورة ومحطة مياه نجع النجار الارتوازية ومحطة مياه أولاد نصير، ومحطة رفع صرف صحى حوض الثلاثينى، وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، وضمان تشغيل كل المعدات بالمحطة وخاصة مولد الديزل للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

كما شدد رئيس مياه سوهاج، خلال تفقد محطة مياه إدفا وأولاد نصير السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، وتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، على ضرورة الانتهاء من أعمال إنهاء الملاحظات، وتسليم المحطة فى أقرب وقت ممكن بعد التأكد من تنفيذها بأعلى جودة ممكنة، تضمن سلامة التشغيل واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين.