تواصل تدفق المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى قطاع غزة

رفح ـ محمد حسين

تواصل مصر جهودها الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني، حيث شهد معبر رفح البري، اليوم، دخول أكثر من 150 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المصرية المستمرة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في ظل الأزمة الراهنة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المساعدات تشمل مواد غذائية، مستلزمات طبية، أدوية، مواد إيواء، واحتياجات ضرورية أخرى مقدمة من منظمات إغاثية دولية وعربية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري. ويجري نقل الشاحنات عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، حيث يتم تسليم المساعدات للجهات المختصة داخل غزة لتوزيعها على المتضررين.

ويشهد معبر رفح حركة مكثفة بشكل يومي لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في إطار التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين. وأكدت المصادر أن هناك تنسيقًا كاملًا بين السلطات المصرية والمنظمات الإغاثية لضمان وصول المساعدات بشكل سريع ومنتظم.

وأشارت المصادر، إلى أن الجهات المختصة في مصر تعمل على توفير التسهيلات اللوجستية اللازمة، بما في ذلك تسريع إجراءات دخول المساعدات عبر المنافذ الحدودية، وضمان عدم تأخير عمليات النقل إلى داخل القطاع. ويأتي ذلك وسط جهود مكثفة من قبل الجهات المصرية لتسريع وتيرة الدعم، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى المواد الإغاثية داخل غزة.

وأكد مسؤول في الهلال الأحمر المصرى، أن العمل مستمر على مدار الساعة لتنسيق دخول المساعدات، مشيرًا إلى أن فرق الهلال الأحمر تعمل على إدارة عمليات التفريغ والتوزيع، أن هناك متابعة مستمرة لضمان إيصال الاحتياجات الضرورية إلى السكان المتضررين في غزة في أسرع وقت ممكن.

وتتواصل الاستعدادات في مطار العريش وميناء العريش والمخازن اللوجستية في شمال سيناء لاستقبال المزيد من المساعدات القادمة من جهات مانحة مختلفة.

وأكدت مصادر رسمية، أن الأيام المقبلة ستشهد إرسال دفعات جديدة من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية، لدعم استمرار تدفق القوافل الإنسانية إلى غزة عبر المسارات المخصصة لذلك.