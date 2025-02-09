دخول 312 شاحنة مساعدات إلى غزة واستقبال 29 مصابًا عبر معبر رفح

إبراهيم حسان

أفاد رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، بأنه تم إدخال 312 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، ضمن الجهود المستمرة لدعم الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأشار المطعني، خلال رسالته على الهواء، إلى استقبال 29 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا ضمن الدفعة الثامنة من الجرحى، حيث جرى نقلهم عبر معبر رفح إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن المعبر خلال الأيام الماضية كان يستقبل الجرحى والمصابين، ليتم تحويلهم إلى مستشفى شمال سيناء لإجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية الضرورية، ولا يزال عدد من المصابين في سيارات الإسعاف بساحة المعبر، حيث يخضعون للإسعافات الأولية والتشخيص قبل نقلهم إلى المستشفيات المناسبة.

وأضاف أن بعض الحالات الحرجة التي تحتاج إلى إمكانيات طبية متقدمة تم تحويلها إلى مستشفيات القاهرة، حيث تتوفر تجهيزات متطورة وإمكانيات جراحية متقدمة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.