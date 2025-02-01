وزارة العمل × أسبوع.. صرف 2.262 مليار جنيه إعانات من صندوق الطوارئ منذ إنشائه

كتبت آية دعبس

نشرت وزارة العمل اليوم السبت "فيديو" و"انفوجراف" عن حصاد "الوزراة" خلال الـ7 أيام الماضية.. على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، شارك وزير العمل محمد جبران في أعمال الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد في الرياض ، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.

ناقش الوزير مع المشاركين مستقبل عالم العمل في التحديات الراهنة ،والتأكيد على أن هذا المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية، لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات، بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خصوصا في ظل التحولات التقنية المتسارعة..

كما ناقشوا التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلل المؤتمر تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما يسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الوزير جبران مع عدد من الوزراء لتوطيد العلاقات ومناقشة تفعيل سبل التعاون في مجالات العمل منهم وزراء عمل تركيا والأردن والفلبين ،كما عقد الوزير اجتماعا بمقر السفارة المصرية بالرياض ،مع رجال أعمال ومستثمرين ،يمثلون 35 شركة سعودية ،وشهد توقيع اتفاقية مع "شركة" لتوفير كوادر مصرية لسوق العمل السعودية..كما التقى مع قيادات شركة سعودية لبحث تطورات اتفاقية الفحص المهني بين البلدين ،تلك الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة لسوق العمل السعودي ...

وكان من أبرز الأنشطة مشاركة وزارة العمل هذا الأسبوع مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف ..حيث استعرض إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للسيد وزير العمل محمد جبران ،جهود الدولة في خفض معدلات البطالة،وتحقيق بيئة العمل اللائقة،ذات معايير دولية ،والاستعدادات الجارية لمناقشة وإصدار قانون جديد للعمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،والتشجيع على الاستثمار ،وأكد أيضا على أن مصر صدقت على 65 اتفاقية دولية بشأن قضايا العمل،وتدرس التصديق على اتفاقيات أخرى.

وكذلك استعرض إجراءات تقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجا ،من بينها 7 مليارات جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة، وتعيين 30 ألف من ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل ،وتحدث عن "وحدة " وإستراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين في العمل،والاستعدادات جارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،واوضح أن هذه الخطوات وغيرها حق أساسي من حقوق الإنسان التي تحرص مصر على مراعاتها .

وخلال هذا الأسبوع ترأس وزير العمل محمد جبران اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال،والذي جرى خلاله التأكيد على أن 2 مليار و 262 مليونًا و 300 ألف جنيه كانت دعمًا من "الصندوق" لـ 425 ألفًا و 216 عاملًا فى 3988 منشأة،وذلك منذ تأسيس الصندوق وحتى الآن ،وأكد الوزير جبران على الاستمرار في تقديم الحماية الإجتماعية،ودعم ومساندة المُنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة بدفع إعانات أجور لعمالها ..كما ترأس الوزير إجتماع مجلس إدارة صندوقي" تمويل التدريب والتأهيل" و"الخدمات الإجتماعية ".

وجرى التأكيد على أن 287 مليون جنيه أنفقها "الصندوق "على "منظومة التدريب المهني" منذ تأسيسه حتى الآن ..وقال الوزير أن التطوير مستمر لمنظومة "التدريب المهني " بالتعاون مع القطاع الخاص ،كما أن دعم برامج وخطط تأهيل الشباب لسوق العمل في الداخل والخارج، مستمر بشكل كبير ..

وخلال الأسبوع أكد وزير العمل محمد جبران على الإستعدادات الجارية لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة " إبدأ ADU " للتطوير والتدريب،الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"،وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" نحو الإستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية خاصة في القطاع الخاص.



كما وجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى وزير العدل المستشار عدنان فنجري ،على افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم،في إطار تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها...كما شارك الوزير خلال هذا الأسبوع في فعاليات انطلاق "أسبوع الخير "لخدمة 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية،في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمدينة الأسمرات،حيث أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة "صندوق تحيا مصر"، الموجهة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،انطلاق فعاليات "أسبوع الخير" من صندوق "تحيا مصر"، الذي يهدف للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، ووزارة الشباب والرياضة، وبنك الطعام، والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة الخيرية.

كما أعلن الوزير خلال الأسبوع عن الجهود التي تقوم بها مكاتب التمثيل العمالي في الخارج بالتواصل مع المصريين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ..كما أعلن عن فرص عمل في عدد من التخصصات في السعودية والإمارات ،ودعا الشباب الذي تنطبق عليه الشروط الدخول على الصفحة الرسمية للوزارة لمعرفة التفاصيل والتقديم على تلك الفرص.