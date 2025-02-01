لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة القاهرة

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اضغط هنا

وفى السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ولمعرفة نتيجة ثالثة ابتدائى وصفوف النقل اضغط هنا

ويمكن الحصول على نتيجة صفوف النقل بالقاهرة من خلال المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة.