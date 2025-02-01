اليوم السابع
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لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة القاهرة

السبت، 01 فبراير 2025 10:00 م
لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جارٍ تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة وتستعد المديرية للإعلان عن نتيجة الإعدادية، حيث تواصل تصحيح المواد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة منتصف الأسبوع الجارى.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اضغط هنا

وفى السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ولمعرفة نتيجة ثالثة ابتدائى وصفوف النقل اضغط هنا

ويمكن الحصول على نتيجة صفوف النقل بالقاهرة من خلال المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة.

 







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نتيجة الشهادة الإعدادية

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