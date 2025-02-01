عادات يومية تهدد صحة الدماغ.. اعرف أهمية قضاء وقت مع الأصدقاء

كتبت فاطمة خليل

دماغك يتحكم في كل شيء، من صحتك الجسدية إلى العقلية، ومع ذلك، لا يفهم الكثير من الناس بعض العادات اليومية، مثل الاستماع إلى الموسيقى بصوت عالٍ عبر سماعات الأذن، والجلوس كثيرًا، وعدم التفاعل الاجتماعي بشكل كافٍ، وحتى الإفراط في تناول الطعام، والتى يمكن أن تلحق الضرر بدماغك بشكل دائم، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الخرف ومرض الزهايمر، بحسب موقع "تايمز ناو".

وليس سراً أن أنشطتك اليومية لها تأثير على صحتك الجسدية والعقلية، وفقًا للخبراء، فإن لها تأثيرًا عميقًا على صحة دماغك أيضًا. نظرًا لأن جوانب معينة من نمط حياتك يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ، فمن الأهمية بمكان تحديد هذه العادات التي تعطل الدماغ وتغييرها.



إن تغيير واحدة فقط من هذه العادات يمكن أن يكون له تأثير كبير على كيفية عمل دماغك، مما يسمح لك بالتقدم في السن بشكل أكثر صحة وفعالية.

عادات تسبب تلف الدماغ

الجلوس كثيرًا

وفقًا لـ Harvard Health، يجلس الشخص البالغ في المتوسط لمدة ست ساعات ونصف في اليوم، وكل هذا الوقت الذي يقضيه على الكرسي يؤثر على الدماغ.

وجدت دراسة حديثة نشرت في PLOS One أن الجلوس كثيرًا مرتبط بتغيرات في قسم من الدماغ ضروري لذاكرتك.لتقليل التأثيرات، يوصي الأطباء بالتحرك بعد 15 إلى 30 دقيقة من الجلوس. تجول في المنزل، وقم بتمارين الضغط على طاولة المطبخ، أو قم بعدة تمارين القرفصاء أو الطعنات، أو قم بجولة سريعة حول الحي.

عدم النوم بشكل كافٍ

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لا يحصل ثلث البالغين على سبع إلى ثماني ساعات من النوم المنظم والمتواصل. يقول الخبراء إن قلة النوم تؤدي إلى تدهور المهارات المعرفية مثل الذاكرة والمنطق وحل المشكلات، إلى جانب التدهور عندما ينام الناس أقل من سبع ساعات في الليلة.



وفقًا للخبراء، يجب أن تعطي النوم الأولوية ولكن قلل من السهر وأعط عقلك وجسمك وقتًا إضافيًا للحصول على قسط كافٍ من النوم. تأكد من الابتعاد عن شاشات التلفزيون والهاتف والتركيز أكثر على القراءة حتى لا يتم تحفيز الدماغ بشكل مفرط.

قضاء الكثير من الوقت بمفردك

مع ضغوط نمط الحياة الحديث، يتوق الكثير من الناس إلى قضاء الوقت بمفردهم دون أن يدركوا أن التنشئة الاجتماعية مهمة لصحة دماغك بين الحين والآخر.

إن قضاء الكثير من الوقت بمفردك يمكن أن يكون سيئًا لدماغك تمامًا مثل عدم النوم بشكل كافٍ.

عندما تكون دائمًا حول أشخاص آخرين، يحصل دماغك على تحفيز من التفاعل الاجتماعي، ولكن عندما تكون بمفردك طوال الوقت، لا يحصل دماغك على نفس التحفيز. يمكن أن يؤدي هذا إلى الاكتئاب والقلق وحتى الخرف. إذا كنت تريد الحفاظ على صحة دماغك، فتأكد من قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة بانتظام.

الإفراط في تناول الطعام

سبب آخر لتدهور صحة دماغك هو الإفراط في تناول الطعام - على الرغم من تناول الطعام الصحي.

ارتبط الإفراط في تناول الطعام بمشاكل مثل فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي لدى كبار السن ومع ذلك، لا تزال العلاقة الدقيقة بين الإفراط في تناول الطعام والتدهور العقلي قيد البحث لمعرفة المزيد.

إذا كنت تريد حماية دماغك، فتأكد من تناول نظام غذائي صحي والتحكم في الكمية.

استمع إلى الموسيقى بصوت عالٍ

الاستماع إلى الموسيقى طريقة رائعة للاسترخاء والراحة، ولكن إذا استمعت إلى الموسيقى بصوت عالٍ، فقد تلحق الضرر بسمعك.

وفقًا للخبراء، حتى 30 دقيقة فقط يمكن أن تسبب تلفًا في السمع - والذي قد يكون دائمًا.

تقول الدراسات إن فقدان السمع يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الخرف ومرض الزهايمر - وكلاهما ليس لهما أي علاج.

يفترض بعض الباحثين أن هذا يرجع إلى أن الدماغ يعمل بجدية شديدة على السمع لدرجة أنه غير قادر أيضًا على تخزين ذكريات ما يتم سماعه. لذا، للحفاظ على صحة دماغك، تأكد من الاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت آمن ولفترة لا تزيد عن بضع ساعات في المرة الواحدة.

الكثير من التفكير السلبى

يتسبب التفكير السلبي بالتأكيد في أضرار جسيمة لصحة دماغك، وفقًا للخبراء، فإن التوتر والقلق المستمر يؤثران سلبًا على صحتك العقلية، مما يسبب مشاكل مثل الاكتئاب والقلق وحتى الخرف.



تظهر بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يركزون على الأمور السلبية لديهم المزيد من رواسب الأميلويد والتاو في أدمغتهم - وهو مؤشر رئيسي لمرض الزهايمر.