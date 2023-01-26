دراسة: الاستماع إلى الموسيقى يحسن المزاج ويقلل التوتر

كتبت فاطمة ياسر

وجد فريق من الباحثين في جامعة فيينا بألمانيا دليلًا على أن الاستماع إلى الموسيقى عند الإجهاد يمكن أن يعزز مزاج الشخص ويساعده على الاسترخاء ، وخلال ورقتهم البحثية المنشورة في JAMA Network Open ، تصف المجموعة تجربة أجروها مع متطوعين تحت الضغط الناجم عن العيش في ظل قواعد الإغلاق خلال الأيام الأولى للوباء العالمي.

واقترح بحث سابق أن الاستماع إلى الموسيقى يمكن أن يقلل مؤقتًا من مشاعر التوتر ، ولكن كما لاحظ الباحثون ، كانت معظم هذه الدراسات يمكن أن تؤدي إلى تحيزات غير مقصودة، و أشارت الأدلة القصصية أيضًا إلى أن الموسيقى تقلل التوتر بشكل فعال، و في هذا الجهد الجديد ، سعى الباحثون للعثور على المزيد من الأدلة الملموسة على فوائد الصحة العقلية للاستماع إلى الموسيقى.

ولهذه الغاية ، قاموا بتصميم وتنفيذ دراسة تضمنت إنشاء تطبيق هاتف ذكي ليستخدمه المتطوعون، و سمح التطبيق لـ 711 مشاركًا بالغًا بتسجيل مزاجهم وعادات الاستماع للموسيقى خمس مرات يوميًا لمدة أسبوع واحد. خلال كل استعلام ، تم اختيار كل متطوع المستوى الحالي من الضغط من القائمة ؛ وبالمثل ، قاموا بتقييم مزاجهم اللحظي من قائمة الطعام. عاش جميع المتطوعين إما في النمسا أو إيطاليا.

و أجرى الباحثون الدراسة خلال الأيام الأولى للوباء عندما طُلب من الناس البقاء في منازلهم وأغلقت الأعمال التجارية ، مما خلق بيئة عالمية من الخوف والتوتر والتوتر الهائل.

وجد الباحثون ما وصفوه بأنه ارتباط بين انخفاض مستويات التوتر وحالات الاستماع إلى الموسيقى ، وخاصة عند الاستماع إلى موسيقى مبهجة أو مبهجة. لاحظ الباحثون أن الأبحاث السابقة أظهرت أن الموسيقى السعيدة يمكن أن تنشط أجزاء من الدماغ مرتبطة بتنظيم الحالة المزاجية.

وجد الباحثون أيضًا أن تأثير الاستماع إلى الموسيقى على مدى فترة من الزمن يمكن أن يؤثر على ذكريات الشخص، و أفاد المتطوعون الذين استمعوا إلى المزيد من الموسيقى السعيدة أثناء الإغلاق أنهم شعروا بقلق أقل بعد أن انتهى الأمر أكثر من غيرهم من المتطوعين، وخلصوا إلى أن الأطباء الذين يعملون مع العملاء المجهدين قد يجدون أنه من المفيد اقتراح تشغيل بعض الموسيقى السعيدة .