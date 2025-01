أحلامك علامة خفية مبكرة لإصابتك بألزهايمر.. دراسة تكشف

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يستغرقون وقتًا أطول لدخول مرحلة الحلم في دورة النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف وألزهايمر، وقال العلماء إن استغراق وقت أطول لدخول مرحلة الحلم - المعروفة باسم حركة العين السريعة أو REM - قد يكون أحد الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر.

كما أكد العلماء إن مرحلة الحلم، المعروفة أيضًا باسم حركة العين السريعة أو REM، يمكن أن تكون أحد الأعراض المبكرة لمرض ألزهايمر.

وقالت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا، إن جودة وكمية النوم التي تحصل عليها قد تؤثر على خطر إصابتك بالتدهور المعرفي الناجم عن مرض الزهايمر.

ذكرت الإحصائيات أن شخصًا ما في العالم يصاب بالخرف كل ثلاث ثوانٍ، كما يوجد أكثر من 55 مليون شخصاً حول العالم يعيشون مع الخرف في عام 2020. وسوف يتضاعف هذا العدد تقريبًا كل 20 عامًا، ليصل إلى 78 مليونًا في عام 2030 و139 مليونًا في عام 2050.

والآن، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الأشخاص الذين يستغرقون "وقتًا أطول بكثير" لبدء حركة العين السريعة قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بالمرض.

وأوضح الباحثون أن حركة العين السريعة تتبع ثلاث مراحل من النوم غير المرتبط بحركة العين السريعة، كل منها أعمق من المرحلة السابقة.

تستغرق المراحل الأربع 90 دقيقة أو أكثر لإكمالها، حسب العمر، وقد يمر الشخص بها أربع أو خمس مرات في ليلة عادية. يستغرق كبار السن وقتًا أطول للوصول إلى حركة العين السريعة.

ماذا يحدث أثناء حركة العين السريعة؟

قال الباحثون إن نوم حركة العين السريعة يساعد دماغك على معالجة الذكريات، وخاصة تلك المشحونة عاطفياً، ويخزنها في التخزين طويل الأمد.

إن تأخير نوم حركة العين السريعة يعطل قدرة الدماغ على ترسيخ الذكريات من خلال التدخل في العملية التي تساهم في التعلم والذاكرة.

وإذا كان غير كافٍ أو متأخرًا، فقد يزيد من هرمون التوتر الكورتيزول. يمكن أن يضعف هذا الحُصين في الدماغ، وهو هيكل مهم لترسيخ الذاكرة، كما قال المؤلف المشارك في الدراسة البروفيسور يوي لينج من جامعة كاليفورنيا.

كيف أجريت الدراسة؟

وفقًا للعلماء، فقد تابعوا ما يقرب من 130 شخصًا بمتوسط عمر 70 عامًا من وحدة الأعصاب في مستشفى الصداقة الصينية اليابانية في بكين.



تم تشخيص نصفهم على الأقل بمرض الزهايمر، وحوالي ثلثهم يعانون من ضعف إدراكي خفيف - وهو مقدمة للمرض.

نام المشاركون في الدراسة طوال الليل في العيادة حتى يتمكن الباحثون من قياس نشاط موجات الدماغ وحركة العين ومعدل ضربات القلب والتنفس. قسم الباحثون المشاركين إلى نوم حركة العين السريعة المبكر والمتأخر.



في المتوسط، وصلت المجموعة المبكرة إلى مرحلة حركة العين السريعة بعد أقل من 98 دقيقة من النوم، بينما وصلت المجموعة المتأخرة إليها بعد أكثر من 193 دقيقة من النوم.



أفادت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association، أن المصابين يميلون إلى وجود مستويات أعلى من البروتينين السامين، الأميلويد والتاو، الموجودين لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

كان لدى أولئك الذين يعانون من نوم حركة العين السريعة المتأخرة 16 % أكثر من الأميلويد و29 % أكثر من تاو من أولئك الذين يعانون من نوم حركة العين السريعة المبكر.

كان لديهم أيضًا بروتين صحي أقل بنسبة 39 % يسمى عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، والذي ينخفض في مرض الزهايمر.

طرق ممارسة عادات النوم الصحية

-ضع جدول نوم ثابت اذهب إلى السرير في نفس الوقت واستيقظ في نفس الوقت

-ابتكر طقوسًا منتظمة للنوم

-مارس التمارين الرياضية بانتظام

-حافظ على نظامك الغذائي الصحي

-حد من تناول الكافيين وتجنب النيكوتين

-احرص على تقصير فترات القيلولة