شباب الصعيد من معبر رفح: سنظل ندافع عن القضية الفلسطينية ونرفض التهجير (صور)

قنا - صابر سعيد

شارك عدد من الكيانات الشبابية من مختلف محافظات مصر ومنها قنا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت عند معبر رفح، تأكيدًا على رفض التهجير القسري ودعمًا للقضية الفلسطينية، وجاءت الفعالية بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الأحزاب السياسية، وسط مشاركة واسعة من جموع الشعب المصري.

وردد المشاركون هتافات تعبر عن موقفهم الثابت، منها: "بالروح بالدم مش هنسيب الأرض" و"يا ريسنا يا كبير احنا معاك ضد التهجير" في رسالة دعم قوية للقيادة السياسية المصرية وموقفها تجاه الأحداث الجارية.

وقالت آية جمال الجعفري، رئيس كيان اتحاد شباب قنا وعضو المتطوعين والكيانات الشبابية شباب مصر، إن الشباب المصري سيظل مدافعًا عن القضية الفلسطينية حتى تعود الأرض لأصحابها، لافتة إلى أن جميع الكيانات الشبابية تقف خلف القيادة السياسية المصرية، وتؤيد أي قرارات يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية حقوق الأراضي المصرية والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأوضح أحمد حسني، رئيس كيان شباب مصر، أن جميع الكيانات الشبابية تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، مؤكدًا أن الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب وطني، وأن الشباب المصري يعبر اليوم عن رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد رامي نجيب، من الشباب المشارك، أن مشاركة الشباب المصري فى الوقفة تعكس وعيهم العميق بقضايا الوطن والأمة، مشيرًا إلى أن الرسالة التي أرادوا إيصالها واضحة وحاسمة: "لا للتهجير.. لا للمساس بالحقوق الفلسطينية".

وقال حمادة ناصر، من الشباب المشارك، أن الشباب المصري دائمًا في طليعة المدافعين عن القضايا الوطنية والقومية، مشيرًا إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا تأكيد على موقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض أي مشاريع تهجير قسرى.

وأكد بشوي عماد، من الشباب المشارك، أن المشاركين عبروا عن موقفهم الرافض للتهجير بكل لغات العالم، مشيرًا إلى أن الشباب استخدموا لغة الإشارة للتعبير عن رفضهم التام لأي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، في رسالة تضامن قوية تتجاوز الحدود.

وأكد محمود عز، من الكوادر الشبابية ورئيس كيان كوادر شباب قنا، أن هذه الوقفة تعد رسالة واضحة بأن شباب مصر بكافة توجهاتهم وانتماءاتهم يقفون خلف القيادة السياسية، وأنهم مستعدون للدفاع عن القضية الفلسطينية بكل ما أوتوا من قوة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية المصريين الأولى.



شباب الصعيد وقنا من أمام معبر رفح (1)



شباب الصعيد وقنا من أمام معبر رفح (2)



شباب الصعيد وقنا من أمام معبر رفح (3)



شباب الصعيد وقنا من أمام معبر رفح (4)



شباب الصعيد وقنا من أمام معبر رفح (5)



شباب الصعيد وقنا من أمام معبر رفح (6)