أهالي كفر الشيخ من معبر رفح: نؤيد قرارات الرئيس السيسي.. لا التهجير

كفرالشيخ - محمد سليمان

شارك عدد كبير من أهالي محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة في الوقفة أمام معبر رفح، رفضا للتهجير القسري للفلسطينيين، رافعين الأعلام المصرية، إلى جانب الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها لا للتهجير، ونؤيد قرارات الرئيس السيسى.

وقد احتشد أهالي محافظة كفر الشيخ للتعبير عن تأييدهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المستويين السياسي والشعبي، بمشاركة أعدادا كبيرة من الشباب والفتيات من جميع مراكز ومدن المحافظة، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى، مؤكدين دعمهم للموقف الصريح و الحاسم والجرىء للقيادة السياسية.

وأعلنت الدولة المصرية مرارا وتكرارا أن حل القضية الفلسطينية يتمثل فى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك عبر حدود يونيو 1967.