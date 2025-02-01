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خطوات ورسوم التظلم على نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

السبت، 01 فبراير 2025 01:13 م
خطوات ورسوم التظلم على نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 امتحانات الشهادة الإعدادية
كتب محمود طه حسين

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مع إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2025، حددت المديريات والإدارات التعليمية خطوات ورسوم التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 كالتالى:


- يقدم الطالب أو ولى أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- سداد الرسوم المقررة وقدرها 35 جنيهًا فى المادة الواحدة.

- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة الملاحظات  التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

- يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.







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التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية 2025

رسوم التظلم على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

خطوات التظلم على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025






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