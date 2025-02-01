تعرف على موعد وخطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية سيبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 فبراير 2025 وتستمر لمدة 15يوما.

* خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية هى:

تبدأ التظلمات بعد ظهور النتيجة رسميا فى المدارس

وتستمر لمدة 15 يوما من تاريخه

* الإجراءات والخطوات المطلوبة:

يتوجه الطالب أو ولى أمره للإدارة التعليمية بصورة رقم الجلوس والرقم القومى لولى الأمر



ثم يقوم بالخطوات التالية:

- دفع قيمة التظلم فى المادة المراد التظلم فيها وهى 35 جنيها قيمة المادة الواحدة ويمكن للطالب التظلم فى أكثر من مادة وكل مادة برسوم منفصله ولكن يتم تسجيل عدد المواد فى نفس الاستمارة مع درجة الطالب فى كل مادة يريد التظلم فيها.

- يتم الدفع بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.



- يتم تسليم إيصال الدفع والاستمارة لشؤون الطلاب لتحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة الخاصة بالطالب.

- يقوم رئيس الكنترول بتجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها إلى موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.

- يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة فى الإدارة التابعة لك أو فى مدرسه الطالب بعد ارسال الكشوفات إليها.

- الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع كامل لكل مادة استعادوا درجاتها.

- يتم التعديل فى قاعدة البيانات للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم. ايضا يتم تعديل استمارة النجاح فى الكنترول بالدرجات بعد استعادتها.