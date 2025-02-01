الشرطة الأمريكية: حدوث انفجار بعد تحطم طائرة فيلادلفيا.. فيديو

كتبت جينا وليم

أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو أن طائرة صغيرة تحطمت شمال شرقي مدينة فيلادلفيا.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية إن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة، بينما لا توجد مؤشرات على نجاة أحدهم.

وأفاد جوش بأن طواقم الإنقاذ تحركت للتعامل مع حادث التحطم، الذي وقع قرب مركز روزفلت للتسوق، وسط مخاوف من وجود عدد من الضحايا على الأرض.

وقالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن انفجارا وقع بعد تحطم الطائرة فى منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

Breaking: Viewer provided video of plane crash in Northeast Philadelphia. Near Cottman and Roosevelt Boulevard. Building on fire. Heavy smell of jet fuel in the air. @FOX29philly pic.twitter.com/EKOGcwMDnc — Chris O'Connell (@CoconnellFox29) January 31, 2025

وتسبب الحادث في نشوب حريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام وظهر في مقاطع مصورة، بينما انتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

ويبعد موقع التحطم أقل من 5 كيلومترات من مطار شمال شرق فيلادلفيا، الذي يخدم بشكل رئيسي طائرات رجال الأعمال والرحلات المستأجرة.

ويأتى الحادث بعد أقل من يومين تصادم جوي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في سماء واشنطن، أسفر عن مقتل 67 شخصا في أخطر كارثة طيران بالولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن.