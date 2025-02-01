إعلام أمريكى: مقتل 6 أشخاص جراء سقوط طائرة فى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام أمريكى بمقتل 6 أشخاص جراء سقوط طائرة فى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وشهدت الولايات المتحدة أول أمس حادثا مأسويا عندما اصطدمت طائرة ركاب بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريجان الوطنى على مشارف العاصمة واشنطن حوالى الساعة التاسعة مساء الأربعاء.

وسقطت كلتا الطائرتين، طائرة نفاثة من طراز إمريكان إيجل ومروحية بلاك هوك عسكرية، فى نهر بوتوماك. وكان هناك 64 شخصا على متن الطائرة وثلاثة أشخاص على متن المروحية.

وقالت شبكة NBC News إن حادث اصطدام طائرة بمروحية وقع قبل التاسعة مساء الأربعاء بقليل بتوقيت شرق أمريكا، الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

تجر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة شهدت أول أمس حادثا مأسويا عندما اصطدمت طائرة ركاب بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريجان الوطنى على مشارف العاصمة واشنطن حوالى الساعة التاسعة مساء الأربعاء.

الطائرتان كانت واحدة نفاثة من طراز إمريكان إيجل والأخرى مروحية بلاك هوك عسكرية، سقطتا فى نهر بوتوماك. وكان هناك 64 شخصا على متن الطائرة الأولى وثلاثة أشخاص على متن المروحية.

وذلك قبل التاسعة مساء الأربعاء بقليل بتوقيت شرق أمريكا، الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة. شبكة NBC News ، ما أودى بحياة 67 شخصاً