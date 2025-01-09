12 مليون مواطن بالقاهرة يستفيدون من مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" تعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، لضمان استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج متنوعة تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاما، خاصة وأنها قامت بتغطية جميع محافظات الجمهورية، كما أنها كانت انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن المبادرة هدفت إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال العمل على بناء الإنسان في كل القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لجميع الأسر المصرية ، والعمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم، ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد الفعاليات التى نفذتها المحافظة فى إطار مبادرة "بداية جديدة " خلال 100 يوم بلغ 125028 فاعلية استفاد منها 12376846 مواطن.

وفي مجال الصحة بلغ عدد الخدمات التى قدمتها مديرية الشئون الصحية في إطار المبادرة 11105480 خدمة من بينها 36173 خدمة في مجال الرعاية العلاجية استفاد منها 4731245 مواطنا، و30619 خدمة في مجال الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة استفاد منها 4055016 مواطن، وبلغ عدد خدمات الطب الوقائي 5633 خدمة استفاد منها 788198 مواطن، وبلغ عدد خدمات التثقيف الصحى 8703 خدمة استفاد منها 883111 مواطن، بينما استفاد 349666 مواطن من المبادرات الرئاسية .

وقامت المحافظة في محور التعليم بتقديم أنشطة وبرامج لمحو الأمية الرقمية بمدينة الأسمرات والتوعية بأهمية التطور التكنولوجى ،وذلك بإلقاء 41 محاضرة استفاد منها 1025 فتاة، كما قامت مديرية التربية والتعليم بتنفيذ العديد من الأنشطة ،والندوات التثقيفية بإجمالي عدد 780 نشاط استفاد منها 474318 مواطن .

وفي مجال الرياضة قامت مديرية الشباب والرياضة بتدشين العديد من الأنشطة المتنوعة والبرامج والندوات التثقيفية بإجمالي عدد 2960 نشاط استفاد منها 122840 مواطن بالعاصمة ، كما قامت مديرية الثقافة بتنفيذ 138 نشاط ما بين ندوات ومهرجانات ثقافية، وفنية، ومعارض فنية وتراثية استفاد منها 12097 مواطن .

وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بتنفيذ 254 نشاط استهدف تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر إحتياجًا استفاد منها 18497 مواطن .

وقامت المحافظة بتنفيذ عدة مبادرات فرعية من بينها مبادرة " اتدرب.. تأهل " والتى تستهدف تمكين الشباب والفتيات ، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل ، وقد تم تنفيذ 7 ندوات و 20 ورشة ومعرض عن صناعة الاكسسوارات ، والسبح، والجلود، والمخبوزات، وحفظ الأطعمة استفاد منها 996 شاب وفتاة .

كما نفذت مبادرة " حلها في تدويرها " والتي تستهدف رفع الوعى البيئي نحو تدوير المخلفات، والاستفادة منها ، وقد تم عقد 4 ندوات، وورشتين استفاد منها 397 من السيدات والشباب.

كما نفذت المحافظ في إطار مبادرة " بداية جديدة " عدة ملتقيات توظيف، وتم توفير 3000 فرصة عمل على مستوى المحافظة.



كما تم تنفيذ برنامج " انت أقوى من المخدرات " من خلال عقد ندوات توعوية بالأسمرات ، والخيالة، والمحروسة ، وأهالينا، ومعا ، وروضة السيدة زينب استفاد منها 4618 مواطن .



كما قامت وحدات السكان بأحياء العاصمة بتنفيذ 327 نشاط ما بين برامج وندوات توعوية، وتثقيفية، ومحو الأمية استفاد منها 57171 مواطن.