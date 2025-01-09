قوافل طبية ومساعدات عينية بمراكز دكرنس وأجا خلال مبادرة بداية جديدة

الدقهلية - محمد الحبشي

تابعت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، تنظيم قافلة طبية مجانية بتوزيع مواد غذائية لعدد 52 أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة، وتوزيع مساعدات عينية ومواد غذائية لعدد 200 أسرة، وجمعية الرعاية الاجتماعية بتوزيع مساعدات عينية لعدد 61 أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة تحت إشراف الإدارة الاجتماعية بدكرنس.

ونظمت المؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية البشرية بالمنصورة قافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض، لأطفال حضانات مركز أجا بقرية فيشا بنا للكشف على تخصصات "أطفال، أنف وأذن وحنجرة" وتم الكشف على عدد 300 طفل وصرف العلاج بالمجان.

وأوضحت الدكتورة ماجدة جلالة أن القافلة تهدف للتدخل وتقديم العلاج الكامل لحالات التي تحتاج لذلك، لأن ذلك يؤثر علي إدراكهم وتعلمهم في مراحلهم العمرية القادمة، كما اوضحت أن القافلة تعمل أيضا على خلق الوعى وتقديم النصح للأسر على أهمية الاهتمام بالأطفال فى هذه الفترة العمرية فى التنشئة السليمة للطفل وتنمية قدراته الذهنية والصحية وتكوين شخصيته.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتوفير أوجه الرعاية للفئات للأسر الاشد احتياجا، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.



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