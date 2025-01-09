حصاد مبادرة "بداية" فى القليوبية.. 129 قافلة متنوعة لجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

إنجازات كبيرة حققتها المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " ، على أرض القليوبية، منذ انطلاقها فى 17 سبتمبر الماضى، وحتى الآن، حيث استهدفت المبادرة كافة القطاعات المختلفة، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى استهدفت كافة الأعمار من الجنسين بداية من الاطفال وحتى كبار السن .

جامعة بنها تنظم 129 قافلة متنوعة استفاد منها 37826 مستفيدا

فى البداية كشف الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، عن الجهود المبذولة خلال مبادرة "بداية" جديدة لبناء الإنسان المصرى، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ حوالى 100 يوم، موضحة أنه تم تنظيم 35 قافلة طبية مجانية تم خلالها الكشف 5427 حالة بالمجان، وصرف العلاج لها، أما بالنسبة لقوافل الإرشاد الأسرى فقد نظمت كليتى التمريض والعلاج الطبيعى 22 قافلة توعوية استفاد منها 1812 مستفيدا.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه بالنسبة لكلية الطب البيطرى فقد تم تنظيم 13 قافلة طبية بيطرية بقرى مراكز المحافظة بالعديد من المدن تم خلالها تقديم الخدمة البيطرية 25198 رأس ماشية، خاصة لـ1274 مزارعا، أما بالنسبة للقوافل الزراعية فقد نظمت كلية الزراعة 3 قوافل زراعية بقرى مركز بنها، لتقديم التوعية والإرشاد الزراعى للمزارعين بالأراضى، استفاد منها 71 مزارعا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه لم تغفل الجامعة النشاط الرياضى للشباب، والعمل على دمجهم ضمن أهداف المبادرة من خلال تنظيم 11 قافلة رياضية، بقرى ومراكز الشباب بالمحافظة استفاد خلالها 1146 شابا وفتاة، أما بالنسبة للقوافل التوعوية والتثقيفية، فقد شاركت كليات "العلوم والتجارة والأداب والتربية"، فى تنظيم 26 قافلة توعوية وتثقيفية بقرى مراكز ومدن المحافظة استفاد منها 2705 مستفيدين من السيدات والرجال والشباب من الجنسين.

واستطرد رئيس الجامعة، إلى أنه أيضا حرصت الجامعة على تنظيم ورش عمل للصناعات اليدوية، وذلك من خلال كليتى "الفنون التطبيقية والتربية النوعية"، حيث تم تنظيم 19 ورشة عمل للصناعات اليدوية، استفاد منها 1422 مستفيدا.

تقديم أكثر من 5 ملايين خدمة طبية بحملات لصحة القليوبية خلال المبادرة

ومن ناحيته أعلن الدكتور أسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، تقديم 5009210 خدمات طبية من خلال مبادرة "بداية" منذ انطلاقها فى 17 سبتمبر، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح الدكتور أسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن مبادرة «بداية» قدمت 817728 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و959007 خدمات من خلال قطاع تنظيم الأسرة، كما أن الحملة قدمت 1267545 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية والقوافل الطبية.

كما قدمت 530550 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، والتى تنوعت بين فحص كبار السن، وفحص الأم والجنين، وفحص الأمراض الوراثية، وفحص السمع لحديثى الولادة، وصحة المرأة، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وقدم قطاع الطب الوقائى 252206 خدمة تنوعت بين تطعيمات روتينية والمرور على المنشآت الغذائية إلى جانب أعمال صحة البيئة، والتى تنوعت بين مرور على حمامات السباحة ومحطات معالجة المياه ومحطات معالجة الصرف الصحى، وتقديم 199159 خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة، كما تم تقديم 526460 خدمة خاصة برعاية الأمومة والطفولة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن مبادرة "بداية" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى الخدمات التى تقدمها المبادرة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.