نقابة الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 الخميس 16 يناير

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2023 المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، يوم الخميس 16 يناير 2025، بدار الحكمة، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 عصراً، مشيرة إلى أن حلف القسم وتسليم بطاقات العضوية سيكون للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط وتم استلام تراخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ 26 ديسمبر 2024.

وأوضحت النقابة، أنه سيتم التسليم طبقاً للآتي :

1 - المتقدمين بأوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 26 ديسمبر 2024.

2- يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 26 ديسمبر 2024.

3- يشترط إحضار كعب إستمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى وترخيص مزاولة المهنة.

4- التسليم يتم للطبيب بشخصه.

5- تسليم بطاقة العضوية للمسجلين بجوجل فورم الملحق بالإعلان فقط .