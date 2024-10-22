المجلس الصحى المصرى: ترخيص مزاولة المهنة يجدد كل 5 سنوات للأطباء الجدد

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الاسبق، خلال جلسة خاصة عن الجودة فى الرعاية الصحية بـ المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، إنه يجب ان نحقق المساواة والعدالة فى الرعاية الصحية وتحسين جودة الرعاية الصحية للجميع.

وقالت تحقيق الجودة يتطلب استخدام التكنولوجيا والاستخدام الامثل للموارد والتعليم والتعلم المستمر والالتزام والتعاون بين جميع الاطراف لأن العمل التعاونى يحقق النجاح ويحقق الأهداف .

من جانبه، قال الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى ، انه يجب تحقيق مبدأ التعليم والتعلم المستمر وهو مطلب للعالم كله و اشكر الدكتور اللواء سعيد النجار عضو مجلس ادارة المجلس الصحى المصرى ورئيس هيىة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، موضحا، إن القطاع الصحى بدون بشر يديرونها لا يمثل شىء، و انه كان يوجد لدينا مستشفيات وابنية ولكن وقعت بسبب عدم وجود البشر.

وأوضح، ان المجلس الصحى المصرى يشمل كل قطاع الصحة وتم اضافة الطب البيطرى بسبب الامراض التى تنتقل من الحيوان للانسان،.

وأضاف: إننا أدخلنا امتحان ترخيص مزاولة المهنة وتوحيده لكافة طلبة الطب من جميع الجامعات الخاصة والحكومية ويتم اعطا، ترخيص مزاولة المهنة لمدة 5 سنوات فقط للأطباء الجدد، ولكن الأطباء الذين تخرجوا من سنوات امتحان مزاولة المهنة كان يمنح مدى الحياة، مشيرا إلى اننا نهدف إلى حصول الطالب على اخر ما توصل اليه العلم وتطوير نفسه من خلال ساعات العمل لحضور مؤتمر علمى بعدد ساعات وورش العمل للتطوير المهنى.



















