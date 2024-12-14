نقابة أطباء الأسنان: القبض على منتحل صفة بعد تقدمه بملف مزور للقيد

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن لجنة القيد اكتشفت تقدم أحد الأشخاص للقيد بالنقابة بأوراق مزورة، وعلى الفور قام وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان ورئيس لجنة القيد بإحالة الملف إلى الشئون القانونية لإتخاذ ما تراه مناسباً حيال ذلك الأمر، ثم تم العرض على الأمين العام بالنقابة العامة والذى قام بدوره بتكليف المستشار القانونى بالنقابة لإتخاذ الإجراءات القانونية.



وأضافت النقابة، فى بيان: تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية وتم القبض على صاحب ملف القيد المزور يوم الخميس 13 ديسمبر 2024، وتم عرضه على النيابة العامة بقسم قصر النيل صباح الجمعة واستمرت التحقيقات حتى الثامنة مساءاً بحضور المستشار القانونى للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر .



وأشارت إلى أن ذلك فى إطار حرص النقابة العامة لأطباء أسنان مصر على مقدرات أبنائها واستحقاقاتهم النقابية، ومن هذا المنطلق انتهجت النقابة العامة معايير قوية لتنقية جداولها من الدخلاء وأدعياء المهنة، وقطع أى سبيل أو مآرب لأى شخص كان من كان يريد الحصو على عضوية نقابة أطباء أسنان مصر والقيد بجداول جمعيتها العمومية بالتحايل والإفتئات على على شروط القيد بالنقابة.

وتابعت: وبناء على ماسبق فإن النقابة العامة لأطباء أسنان مصر تحذر كل من تسول له نفسه محاولة الإلتفاف والتزوير للقيد بجدول جمعيتها العمومية، حيث سنظل نقف لمثل هذه المحاولات بالمرصاد.