ميناء دمياط يستقبل 33250 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

كتب سيد الخلفاوى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة (ZAID ) و التي ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 180 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 33250 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23825 طن تشمل: 16485 طن يوريا و1500 طن مولاس و 5840 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25953 طن تشمل: 8738 طن ذرة و9436 طن قمح و 50 عدس و1337 طن خشب زان و6392 طن حديد.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 984 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 96 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2261 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 15331 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 99609 طنًا.



كما غادر عدد 5 وحدات نهرية (بارج) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2301 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4206 حركة.