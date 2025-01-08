تداول 8 سفن بميناء دمياط واستقبال 52389 طن بضائع عامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29310 طنا تشمل : 17308 طن يوريا و 5300 طن كلينكر و 6702 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52389 طنا تشمل : 12371 طن ذرة و 2489 طن قمح و 7100 طن فول و 1647 طن عدس و 842 طن بازلاء و 4756 طن ابلاكاش و 919 طن خشب زان و 17 طن جرارات و12227 طن حديد و 1418 طن رخام و 992 طن بذرة كتان و 7611 طن بضائع متنوعة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1952 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 338 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2814 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 22667 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108933 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2492 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3037 حركة .