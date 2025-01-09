كتبت مروة محمود الياس

سموم الجسم التي تتراكم فيه يوما بعد يوم نتيجة تناول أطعمة غير صحية ونتيجة الكثير من العمليات المعقدة فضلا عن العادات الخاطئة التي نمارسها جميعا مثل النوم بشكل متقطع، السهر وعدم تناول الأطعمة الصحية، عدم إتباع أنظمة غذائية مفيدة وغيرها الكثير من العادات، تحتاج منا لوقفة بين الحين والآخر وتناول المشروبات المطهرة والمنظفة للجسم أو ما يطلق عليها أنظمة الديتوكس الخضراء، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع تايم أوف انديا.

تابع التقرير موضحا أن هناك مشروب مميز هو الأفضل على الإطلاق بين مشروبات الديتوكس الخضراء المعروفة، ولعل من أهمها مشروب عبارة عن مزيج من السبانخ والخيار والزنجبيل وعصير الليمون، هذا المشروب الرائع له خصائص مميزة لأنه غني بالكلوروفيل الطبيعي مما يجعل له الكثير من الفوائد:

فوائد مشروب الديتوكس الأخضر الأفضل على الإطلاق لإزالة سموم الجسم



ينقي الجسم من سمومه أولا باول ويخرجها من الجسم تماما.

يرطب الجسم ويقيه من الجفاف.

ينقي الجسم من سمومه من خلال البول.

مضادات الأكسدة الصحية به تقلل من التهابات الجسم.

ينظف الكبد من سمومه لمحتواه العالي من فيتامين سي الصحي.

يعزز المناعة ويقي من الإصابة بالمرض وتكرار العدوى.

يعمل على تطهير المعدة وتحسين عملية التمثيل الغذائي والهضم أيضا.

يحسن من عملية الإخراج.

يدعم إزالة السموم.

يقوي من البنية العامة ويحسن من القوة.

تشعر معه بالانتعاش والانتباه ويحسن من الوظائف الإدراكية والتركيز والتذاكر.

يمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.