بعد العيد لو هتعمل ديتوكس.. أشياء يجب تجنبها عند التخلص من سموم الجسم

كتبت إيناس البنا

التخلص من السموم أو الديتوكس، هو عملية يتم فيها إزالة السموم من الجسم، وبعد الأعياد والعطلات يحتاج الكثير منا إلى التخلص من السموم التي خلفتها الأطعمة المقلية والدسمة بمختلف أشكالها وأنواعها.

كشفت الدكتورة مفيدة الشلقانى، استشارى التغذية العلاجية والإكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، عن أن أفضل طريقة للتخلص من السموم هي "العودة إلى الحياة الطبيعية" من خلال تناول طعام عادي بعيد عن الدسم والمقلى إلى حد كبير، وممارسة التمارين العادية، والنوم بشكل طبيعي ليلا ما لا يقل عن 7 ساعات.

وأشارت استشارى التغذية العلاجية إلى أنه هناك أربعة أشياء يجب على الشخص تجنبها عندما يحاول التخلص من السموم:

أولا تجنب أي نوع من أنواع التخلص من السموم الذي يتضمن السلطة، فعادة، يعتقد الناس أن اتباع نظام غذائي السلطة مفيد للجسم، لأنه يطرد السموم، لكن الاعتماد على نوع واحد من الطعام يعني أنك تحرم جسمك من العناصر الغذائية الأساسية التي تأتي من الوجبات الصحية.

الحساء: يجب أيضًا تجنب التخلص من السموم باستخدام الحساء، لأنه ليس مفيدًا.

العصائر: السبب هو أن العصائر خالية أيضًا من العناصر الغذائية الصحية، ويجب تناولها مع الوجبات المناسبة الأخرى، كما أنها أقل إشباعًا من الأطعمة الأخرى وقد تؤدي فقط إلى فقدان الوزن على المدى القصير.

التجويع: تجنب أي نوع من أنواع التخلص من السموم التى تعتمد على تجويع نفسك، لأنك لن تحصل على أي فوائد صحية منه.

وعلى الجانب الآخر أوضحت الطبيبة أن هناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها، والتي يمكن أن تفيد الجسم وتساعدك على المدى الطويل وتحافظ على صحتك، منها:

الجلوس: في كل مرة تأكل فيها، تأكد من الجلوس، لا تأكل أثناء الوقوف أو المشي.

تناول الطعام ببطء: فلا تتعجل عندما تتناول وجبة، وتأكد من تحويل الطعام لقطع أصغر فهذه هي الطريقة الصحيحة للتخلص من السموم ويتم هضمه جيدًا.

