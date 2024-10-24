7 مشروبات "ديتوكس" هتخلصك من دهون البطن بسهولة

كتبت مروة هريدى

يعانى معظم الناس من تراكم الدهون في منطقة البطن، نظرًا لزيادة استهلاك السعرات الحرارية، وغالبًا ما يكون التخلص منها أمرًا صعبًا للغاية، ولكن هناك مجموعة من المشروبات "ماء الديتوكس" البسيطة والسهلة يمكن أن تساعدك في التخلص من دهون البطن العنيدة، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 7 مشروبات "ديتوكس" تساعد في التخلص من دهون البطن العنيدة:



ماء الليمون

قم بتسخين كوب من الماء وأضف إليه ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وقلّب جيدًا واشربه ببطء، حيث يساعد ماء الليمون منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله بديلًا صحيًا ومنعشًا للمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، حيث يساعد في التحكم بالشهية وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

الشاي الأخضر

اغلي كوبًا من الماء وأضف إليه ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر، واتركه لمدة 4-5 دقائق واستمتع به مع قليل من العسل أو كما هو، حيث يساعد الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة والكيتشين، في حرق الدهون وتعزيز فقدان الوزن، فقط تناوله دافئًا للحصول على نتائج فعالة.

ماء الخيار مع النعناع

لإزالة السموم خذ زجاجة مليئة بالماء وأضف إليها شرائح الخيار وأوراق النعناع، وقلبهما جيدًا واتركها منقوعة طوال الليل وتناولها في الصباح، حيث وفقًا للخبراء، يساعد هذا الماء على طرد السموم من الجسم وتقليل الانتفاخ.

مشروب خل التفاح

امزج 1-2 ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب واحد من الماء وبضع قطرات من العسل، وقلّب المزيج جيدًا واشربه على معدة فارغة، حيث وفقًا للخبراء، قد يساعد خل التفاح في زيادة الشعور بالشبع والامتلاء، مما قد يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، ويقال أيضًا أنه يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، ومنع الارتفاعات التي يمكن أن تؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

ماء البنجر مع الزنجبيل والماء

قشر البنجر وقطّعه واخلطه في الخلاط مع الزنجبيل والماء، اشرب العصير مع إضافة قليل من الليمون، ووفقًا للخبراء، حيث إن ماء البنجر منخفض السعرات الحرارية نسبيًا، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تدعم الصحة العامة دون إضافة سعرات حرارية مفرطة.

ماء الديتوكس مع البرتقال والقرفة

امزج شرائح البرتقال وأعواد القرفة في وعاء مملوء بالماء، واتركه منقوعًا في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ثم استمتع به، حيث يوفر البرتقال فيتامين سي فيما تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم وإنقاص الوزن.

ماء الديتوكس بالليمون والخيار والصبار

املأ وعاءً بالماء وأضف شرائح الليمون والخيار المقطع وهلام الصبار، واخلطهم جيدًا واتركه منقوعًا طوال الليل، ثم تناوله في صباح اليوم التالي على معدة فارغة، حيث يعمل الليمون على تعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون ويوفر فيتامين سي أيضًا المهم لتعزيز المناعة، ومن ناحية أخرى، يرطب الخيار الجسم والصبار يدعم الهضم وصحة الجلد.