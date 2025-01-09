لماذا يحتفل الأقباط بعيد "الختان"؟

كتبت – بتول عصام

يعتبر عيد الختان من الأعياد السيدية الصغرى للكنيسة الأرثوذكسية، ويأتي ختان السيد المسيح بعد 8 أيام من ميلاده، وهو امتداد لطقس يهودى أوصى به الله اليهود بحسب "التوراه"، وتحتفل الكنيسة به يوم 14 يناير 2025.

يمثل العيد تذكار ختان المسيح، ويخص ختان السيد المسيح بالجسد فى لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة التى جاءت فى (تك 17: 9 – 14) إذ يقول الله: "هذا هو عهدى الذى تحفظونة بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينى وبينكم ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر فى أجيالكم.. فيكون عهدى فى لحمكم عهداً أبدياً.. وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدى"، وذلك حسب موقع الأنبا تكلا هيمانوت.

كما يأتي عيد الغطاس المجيد لهذا يوم 19 يناير 2025، وتحتفل الكنيسة بهذا العيد سنويًا تذكارًا لعماد السيد المسيح، وهو من الأعياد السيدية الكبرى، ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع.