فى لفتة إنسانية.. محافظ الدقهلية يكلف بتوفير الرعاية لـ مسن بلا مأوى

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير مكان لائق على الفور وتوفير الرعاية الاجتماعية لـ مسن بلا مأوى متواجد بمنطقة مساكن الشناوى، جاء قرار المحافظ بعد رصده للحالة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة مساء أمس، وعلى الفور كلف باتخاذ اللازم من إجراءات لتوفير مأوى للرجل المسن وتوفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية له، وأكد محافظ الدقهلية على الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية الكاملة له.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية قامت مدير مديرية التضامن عن طريق وحدة التدخل السريع بالتوجه لمكان تواجد الرجل المسن بمنطقة مساكن الشناوي بمدينة المنصورة، وعلى الفور تمت دراسة الحالة الاجتماعية الكاملة له وتم ايداعه بإحدى دور الرعاية بالمنصورة.