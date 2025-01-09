فوائد مشروب النعناع للجهاز التنفسي.. يقلل التهابات الرئة ومضاد للفيروسات

كتبت مروه محمود الياس

المشروبات العشبية الدافئة خلال فصل الشتاء تساعد على تحسين الصحة العامة وكذلك وظائف الجهاز التنفسي بشكل عام هذا ما أكده تقرير نشر في موقع اون ماي هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والامراض، متابعا أن مشروب النعناع بشكل خاص له فوائد خاصة للجهاز التنفسي وتحسن من عمله ووظائفه خلال فصل الشتاء وتكرار العدوى والانفلونزا.

فوائد النعناع للجهاز التنفسي



النعناع من أهم وأفضل المشروبات العشبية، منعش ولذيذ وصحى، وله العديد من الفوائد، منها:

النعناع يساعد على تحسين الحالة التنفسية طريق فتح المجاري التنفسية.



النعناع يحتوي على مضادات للأكسدة صحية مما يقلل من الالتهابات في الرئة.

النعناع يعزز حالة الحلق والانف.

يحتوي على مركبات مضادة للفيروسات، ويعزز عمل الجهاز التنفسي ويقي من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد.

النعناع به مركبات مضادة للبكتيريا مما يعزز من حاله الجهاز التنفسي بشكل عام ويقيه من الالتهابات



النعناع يقلل من الكحة والاحتقان الأنفي.

يعزز النعناع من الانتعاش وفتح المجاري التنفسيه وبالتالي التنفس بشكل افضل

يحسن النعناع من الحالة العامة للجسم لأنه مضاد التهابات وبالتالي الاستشفاء السريع من أدوار البرد والأنفلونزا وأدوار الصدر

تقليل أعراض الربو لأنه يحسن من وظائف الجسم.

النعناع يقلل من أعراض المشكلات التنفسيه ونزلات البرد.

يساعد على الاسترخاء والهدوء النعناع يساعد على تحسين النوم.

يمكنك استخدامها بإضافته إلى الشاي أو شربه بشكل مباشر من خلال نقعه في المياه الدافئة أو تناول أوراقه الخضراء، تم استنشاق بخار المتصاعد الذي يفتح الجيوب الانفيه ويساعد على تحسين حالة الجهاز التنفسي