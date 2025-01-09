سعر الخضار والفاكهة بالفيوم اليوم الخميس 9 يناير 2025.. الطماطم بـ8 جنيهات

الفيوم رباب الجالي

شهدت أسواق الخضار والفاكهة بمحافظة الفيوم، ومراكزها اليوم الخميس استمرار حاله من الركود وانخفاض في أسعار الخضروات، وفي جوله داخل أسواق جديدة المحافظة رصدت "اليوم السابع" اسعار الخضروات والفاكهة والأسماك على النحو التالى:

أولا/ أسعار الخضار بأسواق الجملة بالفيوم:

كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 8 جنيهات.

البطاطس 10 جنيهات.

البصل 15 جنيها.

الثوم 18 جنيها.

الكوسة 10 جنيهات.

الملوخية 10 جنيهات.

البازلاء 20 جنيها.

السبانخ 5 جنيهات.

الباذنجان الأسود 4 جنيهات.

الباذنجان الأبيض 9 جنيهات.

الفلفل الرومي 15 جنيها.

الكرنب 20 جنيها.

القرنبيط 9 جنيهات.

كما شهدت أسعار الفاكهة استقرار في الأسعار:

التفاح 60 جنيها

الموز 15 جنيها

البرتقال 10 جنيهات

اليوسفي 10 جنيهات