دونالد ترامب يتعهد بتقليل الضرائب وغلق الحدود

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تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، خلال اجتماعه مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بتقليل الضرائب وغلق حدود بلاده أمام الهجرة غير الشرعية.

ووصف الرئيس الأمريكي المنتخب في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، اجتماعه مع الجمهوريين بـ"الرائع"، مجددا التأكيد على تقليل الضرائب وإغلاق الحدود.

وبحسب القناة لم يتوصل الاجتماع إلى اتفاق بعد بشأن أجندة ترامب التشريعية.

وقال ترامب: "هناك وحدة رائعة.. سننجز شيئا سيقلل من الضرائب ويخلق العديد من الوظائف".

وبشأن ما سيفعله في اليوم الأول بعد عودته للبيت الأبيض في الـ20 من يناير الجاري، أعاد التأكيد بأنه سيغلق الحدود، حيث قال "سيتم إغلاقها بقوة شديدة، وسنخرج الأشخاص المجرمين".

ووعد ترامب في أكثر من مناسبة بإغلاق الحدود أمام الهجرة غير الشرعية، وبتقليل الضرائب التي شكى منها أمريكيون خلال السنوات الأخيرة.