ترامب يُهدد بفرض رسوم جمركية على واردات بمئات المليارات من المكسيك وكندا

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كرر الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم /الثلاثاء/، تهديده بفرض رسوم جمركية على سلع بقيمة مئات المليارات من الدولارات من المكسيك وكندا، للضغط على البلدين لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية وشحنات "الفنتانيل" عبر الحدود.



ونسبت مجلة (بولتيكو) إلى ترامب قوله خلال مؤتمر صحفى فى منتجع (مار إيه لاجو) المملوك له، قبل أقل من أسبوعين من أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية كرئيس: "سنفرض رسومًا جمركية خطيرة للغاية على المكسيك وكندا".



وأثار ترامب العجز التجارى الأمريكى مع كندا، حيث اشتكى من أن الكنديين يصنعون 20 فى المائة من السيارات الأمريكية، مشيرا إلى أن الأمريكيين ليسوا فى حاجة إلى ذلك، والأفضل أن يقوموا هم بتصنيعها فى ديترويت.



وتابع: "نحن لسنا بحاجة إلى أى شيء لديهم"، مُسلطًا الضوء على الصادرات الكندية الرئيسية الأخرى إلى الولايات المتحدة، مثل الأخشاب ومنتجات الألبان.



وقدم الرئيس المنتخب شكاوى مُماثلة بشأن العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وقال: "لدينا عجز تجارى قدره 350 مليار دولار.. إنهم لا يأخذون سياراتنا، ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية، ولا يأخذون أى شيء.. وبالتالى لن نتحمل ذلك معهم أيضًا".



وكان مسؤولون كنديون كبار سافروا إلى (مار إيه لاجو) بعد عيد الميلاد لمناقشات مع مُرشحى ترامب لوزارة التجارة، هوارد لوتنيك، ووزارة الداخلية، دوج بورجوم.



وجاء ذلك بعد العشاء الذى جمع بين ترامب ورئيس الوزراء الكندى المنتهية ولايته جاستن ترودو فى نوفمبر، والذى جاء بعد فترة وجيزة من تهديد ترامب الأول بالرسوم الجمركية.



والتعريفات الجمركية التى اقترحها ترامب قد تؤثر على سلع بقيمة تزيد عن 900 مليار دولار من البلدين، بما فى ذلك كميات ضخمة من السيارات وقطع غيار السيارات ومنتجات الطاقة.. وتمثل الدولتان ما يقرب من ثلث واردات السلع الأمريكية، والتى بلغ مجموعها حوالى 3.1 تريليون دولار العام الماضي.



وفيما تبدو مزحة تحدث ترامب عن إمكانية جعل كندا الولاية رقم 51.. وردًا على سؤال، استبعد ترامب أن يفعل ذلك بالقوة العسكرية، لكنه اقترح إمكانية استخدام الضغط الاقتصادى لتحقيق هذه النتيجة.



ولكن ترامب لم يستبعد استخدام القوة فى محاولة المطالبة بجرينلاند، وهى إقليم يتمتع بالحكم الذاتى فى الدنمارك، مدعيا أن محاولة جعل الجزيرة القطبية الشمالية جزءا من الولايات المتحدة تصب فى مصلحة الأمن القومى الأمريكي.. ويزور نجل ترامب، دونالد ترامب الابن، جرينلاند حاليا فى "زيارة خاصة".



وهدد الرئيس المنتخب بفرض "رسوم جمركية على الدنمارك بمستوى مرتفع للغاية" إذا لم تتعاون مع محاولته شراء الجزيرة.. قائلا: "الناس حقا لا يعرفون حتى ما إذا كانت الدنمارك لديها أى حق قانونى فى ذلك، ولكن إذا كان لديهم، فعليهم التخلى عنه، لأننا فى حاجة إليه للأمن القومي".



ولم يحدد ترامب كيف يخطط لفرض الرسوم الجمركية الجديدة، على الرغم من أن كثيرين توقعوا منه الاعتماد بشكل كبير على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنفيذ العديد من تهديدات التعريفات الجمركية التى أطلقها فى حملته الانتخابية.. ويمنح هذا القانون الرئيس الأمريكى سلطة واسعة لتنظيم التجارة الأمريكية بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية.