اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يناير 2025 05:53 م
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وزارة الصحة تكشف علامات مهمة عن إصابات الأطفال بالاكتئاب.. إنفوجراف

الأربعاء، 08 يناير 2025 01:26 م
وزارة الصحة تكشف علامات مهمة عن إصابات الأطفال بالاكتئاب.. إنفوجراف إنفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأعراض التى تدل على إصابة طفلك بـ الاكتئاب في حالة استمرارها لمدة أسبوعين أو أكثر) وتشمل :-

- شعور الطفل بالحزن وعدم الرغبة والاهتمام بالأشياء السابقة التي تسعده

- عدم الرغبة في الذهاب للمدرسة وانخفاض المستوى التعليمي والتركيز

- وجود مشاكل في النوم سواء النوم الزائد أو عدم النوم بسهولة

- الشكوى الدائمة من الصداع وآلام في الجسم أو البطن بشكل متكرر

- اضطرابات في التغذية سواء تناول طعام كثير أو قليل وهو ما يظهر على وزن الطفل

- البكاء الكثير والعصبية والغضب

- التكلم بشكل سلبي عن نفسه والشعور بالذنب

إنفوجراف
إنفوجراف

 







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الصحة

الاطفال

الاكتئاب

الشعور بالذنب

الصداع



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