الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم أكثر عرضة للاكتئاب.. طرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم معرضون لخطر الإصابة بالاكتئاب أكثر من الأطفال الآخرين، وأن هذا الخطر يزداد مع تقدمهم في السن، ويأتي الاكتئاب نتيجة لمشاعر اليأس وانخفاض احترام الذات، وتلعب الصراعات التي يواجهها الأطفال في المدرسة دورًا كبيرًا في مدى شعورهم بالرضا أو السوء تجاه أنفسهم، وتشمل هذه التحديات العمل الأكثر صعوبة في الفصل الدراسي مع تقدم الأطفال في السن، فضلاً عن المشكلات الاجتماعية، وفقا لما نشره موقع childmind.

وعندما يبلغ الأطفال سن الثامنة أو التاسعة، يبدأون في مقارنة أنفسهم بأصدقائهم وأقرانهم، وقد يشعر الأطفال المصابون بصعوبات التعلم بالحرج من تحديات التعلم التي يواجهونها ويرغبون في إخفائها، وقد يتصرف بعض الأطفال بشكل غير لائق، وقد ينسحب آخرون، بما في ذلك العديد من الفتيات، من المدرسة ومن الأصدقاء - مما يجعل من الصعب على الآباء والمعلمين معرفة أنهم يعانون من اضطراب التعلم في المقام الأول.

إن التعامل مع صعوبات التعلم غير المشخصة قد يجعل الأطفال يشعرون بالقلق والاكتئاب، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤثر الاكتئاب والقلق على المخ، مما يجعل تذكر الأشياء والتركيز أكثر صعوبة، ولأن القلق أو الاكتئاب يجعل التعلم صعبًا، فقد بدأت المدارس في تعليم مهارات التعلم الاجتماعي والعاطفي للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، لمساعدتهم على التعامل مع المشاعر الصعبة، وإن دعم التعلم في حد ذاته لا يكفي لمساعدة الأطفال على النجاح.

ولكن في حين أن مهارات التعلم الاجتماعي والعاطفي مفيدة للغاية، فإن الأطفال الذين يظهرون علامات الاكتئاب - مثل الشعور بالتعب طوال الوقت، أو الحزن، أو فقدان الاهتمام بالأشياء التي يستمتعون بها عادةً - يجب أن يراجعوا طبيبًا متخصصًا لتلقي العلاج.

الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم غير المشخصة معرض بشكل خاص لخطر الاكتئاب لأنه لا يفهم سبب معاناته من أشياء لا يعاني منها الآخرون، فالإحباط والفشل يخلقان شعورًا بأن هناك شيئًا ما خطأ، ويمكن أن يكون التشخيص مطمئنًا ويقدم لهم الدعم الذي يحتاجون إليه - لكن النجاح سيظل صراعًا، وعندما يتعلق الأمر بمشاعر الطفل، فإن تشخيص صعوبات التعلم ليس رصاصة سحرية.

طرق يمكن للآباء والمعلمين من خلالها تقديم الدعم والعلاج

التحديات الأكاديمية أصبحت أكثر صعوبة

تتغير متطلبات المدرسة مع تقدمك في العمر، وهناك تحول واحد يمكن أن يكون صعبًا بشكل خاص على الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات في القراءة واللغة. ومن الروضة إلى الصف الثاني، تتعلم كيفية القراءة، وبحلول الصف الثالث، يتحول التركيز إلى القراءة للتعلم".

وبعبارة أخرى، تصبح القراءة جزءًا لا يتجزأ من كل فصل دراسي. فالأطفال الذين واجهوا صعوبات في دروس الفنون اللغوية لكنهم كانوا يفتخرون بمهاراتهم في الرياضيات يواجهون فجأة مسائل رياضية

ومن المهم أن يفهم الآباء مدى الإحباط الذي قد يشعر به الطفل وأن يعترفوا به، فنحن نميل بطبيعة الحال إلى تبديد السلبية بالتشجيع ــ "أنت ذكي للغاية!" ــ ولكن هذا قد يجعل الطفل يشعر بالعزلة وعدم الاستماع إليه. و إذا قال الطفل إنه يشعر بالغباء لأنه لا يستطيع معرفة كيفية حل مسألة لفظية، "فلا بأس من تبرير ذلك بقول شيء مثل: "أستطيع أن أرى مدى الإحباط الذي تشعر به".

قد يواجه الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم أيضًا صعوبات في اكتساب المهارات الاجتماعية، مثل متابعة خيط المحادثة أو العثور على الكلمات المناسبة للرد. وقد يخطئون أحيانًا في التعامل مع الإشارات الاجتماعية، وفي حالة تلقيهم ما يكفي من ردود الفعل السلبية، فقد يتجنبون التفاعل الاجتماعي تمامًا.



إخفاء العلامات

لا تختلف معدلات اضطرابات التعلم بشكل كبير بين الجنسين، ولكن من المرجح أن يتم تشخيص الأولاد بسبب ميلهم إلى التشويش في الفصل الدراسي - وهو ما يشكل علامة تحذيرية واضحة. في حين تميل الفتيات إلى الانسحاب، مما يجعل التعرف على اضطرابات التعلم أكثر صعوبة.



لا يرغب الآباء والمعلمون ذوو النوايا الحسنة في تسليط الضوء على الطفل دون داعٍ، لكنهم قد لا يطرحون الأسئلة الصحيحة التي تسمح بمزيد من التدخل أو الاستكشاف، وعندما يكون الطفل قلقًا أو غير متحمس أو مكتئبًا، يجب على البالغين في حياته التحقق مما إذا كان يعاني من صعوبات، فلا يمتلك الأطفال دائمًا المهارات اللازمة لمعرفة كيفية الدفاع عن أنفسهم والقول "أنا لا أفهم".

ويمكن تعليم الأطفال استراتيجيات لإدارة المشاعر الكبيرة حول التعلم. خذ الأطفال الذين يعانون من اضطرابات تعلم الرياضيات، والذين يشعرون بالقلق عندما يُطلب منهم حل مسائل الرياضيات.. إنهم يميلون إلى الانخراط في حديث سلبي مع أنفسهم - "أنا سيئ للغاية في الرياضيات، سأفشل في اختبار الرياضيات هذا. أنا غبي جدًا، ولن ألتحق بالجامعة".

إن الحديث السلبي مع الذات يتعارض مع حل المشكلات، ولكن الأطفال يستطيعون مقاطعة هذه الدائرة بحيلة بسيطة: نطق خطوات المسألة الرياضية أثناء حلها. وإذا كنت تعمل لفظياً على حل الخطوات، فلن تتمكن من الانخراط في حديث سلبي مع نفسك، وبالتالي لن تتمكن من إرهاق نظام الذاكرة العاملة. إنها طريقة فعالة للغاية".

إن القدرة على تبنّي هذا النوع من حل المشكلات بطريقة إبداعية هي السلاح السري لعلاج اضطراب التعلم ــ ولكن عندما يُظهِر الطفل علامات الاكتئاب، فمن المهم أن يسعى إلى العلاج المهني. إن فهم الترابط بين التحديات العاطفية وتحديات التعلم يمكن أن يساعد الآباء على توفير الدعم الذي يحتاجه الأطفال.