اليوم السابع
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قصة ميلاد المسيح لأول مرة بلغة الإشارة فى الكنيسة الأسقفية

الأربعاء، 08 يناير 2025 12:50 م
قصة ميلاد المسيح لأول مرة بلغة الإشارة فى الكنيسة الأسقفية قصة ميلاد المسيح بلغة الإشارة فى الكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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أنتج المركز الإعلامي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فيلم قصير لقصة ميلاد السيد المسيح لأول مرة بلغة الإشارة، بمشاركة ممثلين من الصم وضعاف السمع.

وعُرضت القصة على حلقات متتالية على صفحة "بالإشارة" عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ كنيسة الصم الأسقفية، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

وأشار مخرج الفيلم محب نعيم، إلى الصعوبات التي واجهها الفريق خلال إعداد هذا العمل، مؤكدًا أن التحدي الأكبر تمثل في ترجمة النص إلى لغة الإشارة بشكل دقيق، مع الحفاظ على قدسية القصة ومعانيها الروحية.

وأضاف أن تدريب الممثلين من الصم على التمثيل التعبيري ابهرنا بإمكانياتهم وأدائهم المتميز الذي ساعدنا للوصول إلى هذا المستوى من الإبداع.

الجدير بالذكر أن صفحة “بالإشارة” على منصات التواصل الاجتماعي تُعد إحدى المبادرات المميزة التي أطلقتها الكنيسة الأسقفية عبر المركز الإعلامي التابع لها في عام 2023. إذ تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين من الصم وضعاف السمع، من خلال تقديم محتوى متنوع يشمل الجوانب الدينية والثقافية، بالإضافة إلى تقديم محتوى نفسي يسهم في تعزيز الوعي والثقافة لديهم.

احد مشاهد الفيلم
أحد مشاهد الفيلم

 

جانب من الفيلم
جانب من الفيلم

 

فيلم قصة ميلاد المسيح
فيلم قصة ميلاد المسيح

 

قصة ميلاد المسيح لأول مرة بلغة الإشارة فى الكنيسة الأسقفية
قصة ميلاد المسيح لأول مرة بلغة الإشارة فى الكنيسة الأسقفية

 







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