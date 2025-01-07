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البابا تواضروس يستقبل الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية للتهنئة بعيد الميلاد

الثلاثاء، 07 يناير 2025 10:10 م
البابا تواضروس يستقبل الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية للتهنئة بعيد الميلاد البابا تواضروس يستقبل الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مؤسسي الحزب، حيث جاءوا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

عبر الضيوف عن خالص تهانيهم لقداسة البابا والمصريين المسيحيين بالعيد وتمنياتهم بدوام السلام والمحبة بين كل المصريين.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، التي جاءت للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وهنأت الضيفة قداسة البابا والمصريين المسيحيين بالعيد متمنية دوام الود والإخاء بين كل المصريين.

 







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