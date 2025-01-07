قيادات اليوم السابع تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد 2025

كتب: محمد الأحمدى

هنأ الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس التحرير، والزميل محمد الأحمدى مسئول ملف الكنيسة باليوم السابع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد هذا العام فى زيارة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واستقبل قداسة البابا عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووزراء ومحافظين سابقين وعدد من الأساقفة والقمامصة والكهنة والأقباط من مختلف محافظات مصر، حيث يأتى الأقباط من مختلف الكنائس بالمحافظات لتهنئة قداسة البابا بالعيد مبتهجين فرحين بلقاء قداسته وتغمرهم السعادة والسرور بأجواء العيد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويقدم فريق الكورال بالكاتدرائية عدد من الترانيم والألحان حول ميلاد السيد المسيح والاحتفال بالعام الميلادى الجديد وسط تواجد عدد كبير من أسر الأقباط مع أولادهم وأطفالهم.



الأستاذ أكرم القصاص والأستاذة علا الشافعي الأستاذ أكرم القصاص والأستاذة علا الشافعي