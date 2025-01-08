قبل الأكل ولا بعده.. كيف يحدد الطبيب موعد تناول المضادات الحيوية

كتبت إيناس البنا

يعد تحديد موعد تناول الدواء أمر بالغ الأهمية، واعتمادًا على النوع المحدد من الدواء وتأثيراته الدوائية الفريدة، قد يوصي الطبيب بتناوله إما قبل أو بعد الطعام.

المضاد الحيوى اشهر أنواع الأدوية التي يحدد الطبيب موعد تناولها خلال ساعات اليوم ومع الأكل أو قبله أو بعده، ووفقا لتقرير موقع " nhs "، نتعرف على كيف يحدد الطبيب موعد المضاد الحيوى.

ما هي المضادات الحيوية؟

المضادات الحيوية، هي مضادات الجراثيم، تعالج العدوى التي تسببها البكتيريا نفسها وتأتي على عدة اشكال منها :

السوائل أو الأقراص أو الكبسولات (يتم تناولها عن طريق الفم)

الحقن (عادة ما يتم إعطاؤها في المستشفى)

الكريمات والمراهم والمستحضرات (التي يتم تطبيقها على الجلد)

قطرات ومراهم العين

البخاخات والقطرات (توضع في الأذن أو الأنف)

كيف تعمل المضادات الحيوية؟

تعمل المضادات الحيوية إما على قتل البكتيريا أو إيقاف نموها وتكاثرها، ويتم ذلك عن طريق التدخل في خلايا البكتيريا أو الطريقة التي تصنع بها البروتينات والحمض النووي.

لا تعمل المضادات الحيوية ضد الالتهابات التي تسببها الفيروسات (مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا) أو الفطريات (مثل مرض القلاع أو قدم الرياضي)، كما أنها لا تفعل الكثير لتسريع الشفاء في معظم حالات التهاب الشعب الهوائية أو التهابات الأذن والأنف والحنجرة، وحتى إذا كنت تعاني من عدوى بكتيرية خفيفة، فإن الجهاز المناعي عادة ما يتعامل مع هذا الأمر بمفرده ولن تحتاج إلى المضادات الحيوية.

يمكن أن تتطور العدوى الفيروسية أو العدوى البكتيرية البسيطة في بعض الأحيان إلى عدوى بكتيرية ثانوية أكثر خطورة والتي سيتم علاجها بعد ذلك بالمضادات الحيوية، تحدث العدوى الثانوية عندما تصيب بكتيريا جديدة شخصًا يتعافى من عدوى أخرى.

متى يتم وصف المضادات الحيوية عادة؟

تُستخدم المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات الخطيرة التي تسببها البكتيريا، مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب السحايا. وفي هذه الحالات، غالبًا ما تكون هذه الأدوية منقذة للحياة. ومع ذلك، يمكن استخدامها لعلاج حالات أقل خطورة مثل حب الشباب (على شكل كريمات أو عن طريق الفم).

يعتمد المضاد الحيوي الذي يصفه لك الطبيب على نوع العدوى التي تعاني منها والبكتيريا المسببة لها، يعمل كل مضاد حيوي ضد أنواع مختلفة من البكتيريا، وفي أجزاء مختلفة من البلاد، قد يتم وصف مضادات حيوية مختلفة لنفس الحالة. وذلك لأن نوع البكتيريا المسببة للحالة والمضادات الحيوية التي تقاومها قد تختلف.

هناك عدد من المضادات الحيوية التي من الآمن تناولها أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

كم من الوقت سوف يستغرق علاجي؟

تختلف مدة العلاج، حيث تعتمد على نوع العدوى التي تعاني منها ومدى شدتها ومدى سرعة تعافيك بعد بدء العلاج، ويمكن أن تتراوح مدة العلاج من جرعة واحدة إلى دورة علاجية طويلة، وتستمر معظم العلاجات من 5 إلى 14 يومًا.

عند تناول المضاد الحيوي:

يجب تناول بعض المضادات الحيوية مع الطعام، بينما يجب تناول بعضها الآخر على معدة فارغة، وإذا لم يتم تناول المضادات الحيوية بشكل صحيح، فسيؤثر ذلك على امتصاصها (كمية المضادات الحيوية التي تصل إلى الجسم)، وبالتالي قد لا يعمل الدواء، اتبع دائمًا التعليمات التي يقدمها لك طبيبك والصيدلاني والنشرة المرفقة مع المضاد الحيوي.

تناول المضادات الحيوية دائمًا حسب التوجيهات، إذا كنت تعاني من عدوى بكتيرية واضحة، فمن المهم إكمال الجرعة حتى لو شعرت بتحسن قبل الانتهاء منها (ما لم يخبرك الطبيب بالتوقف)، إذا توقفت عن تناول المضاد الحيوي في منتصف الجرعة، فقد لا يتم علاج أي بكتيريا متبقية إلا جزئيًا ولا يتم قتلها تمامًا. وقد تصبح بعد ذلك مقاومة لهذا المضاد الحيوي.

ما هي الآثار الجانبية والتفاعلات المحتملة؟

جميع الأدوية تنطوي على مخاطر الآثار الجانبية، فالمضادات الحيوية قد تقتل البكتيريا الطبيعية المفيدة التي تعيش في الأمعاء، وهذا قد يسمح لمرض القلاع أو البكتيريا الضارة (مثل Clostridium difficile) بالنمو والتكاثر.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة اضطرابات خفيفة في المعدة والإسهال والغثيان.

يجب عليك إخبار طبيبك إذا كان لديك أي من الآثار الجانبية التالية:

الإسهال المائي الشديد وتشنجات البطن .

ضيق في التنفس، حكة، طفح جلدي، تورم في الشفاه أو الوجه أو اللسان، إغماء .

الحكة أو الإفرازات المهبلية .

بقع بيضاء على اللسان .

القيء

عند وصف المضادات الحيوية، يجب عليك إخبار الطبيب بأي أدوية أخرى تتناولها، لأن بعضها قد يتفاعل مع بعضها، وهذا يعني أن بعض الآثار الجانبية قد تكون أكثر احتمالية أو أن فعالية أحد العلاجات قد تقل.