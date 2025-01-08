قبل أيام من التنصيب.. ترامب يدرس تصنيف "الكارتلات" المكسيكية منظمات إرهابية

كتبت : نهال أبو السعود

يناقش فريق الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب خططًا لتصنيف الكارتلات المكسيكية -العصابات العاملة في تجارة المخدرات- كمنظمات إرهابية قبل أيام من استلامه مهام منصبه في 20 يناير، وفقًا لثلاثة مصادر لشبكة سي ان ان.

في أواخر عام 2019، بدا ترامب قريبًا من تصنيف الكارتلات المكسيكية كمنظمات إرهابية لكنه أرجأ ذلك بناءً على طلب الرئيس المكسيكي آنذاك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ولكن داخل وزارة العدل التابعة لترامب، أثارت فكرة تصنيف كارتلات المخدرات كمجموعات إرهابية أيضًا ردود فعل واسعة النطاق من المسؤولين المهنيين ومن المعينين السياسيين لترامب.

بينما تعطل التصنيف، استمر الجمهوريون في طرحه في السنوات التي تلت ذلك، بما في ذلك تقديم تشريع من شأنه تصنيف كارتلات مختارة كمنظمات إرهابية أجنبية حيث تجني الكارتلات المكسيكية مليارات الدولارات وتسيطر على جزء كبير من تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة وتشارك أيضًا في تهريب البشر.

ووسط الاستعدادات الجارية لـ تنصيب ترامب، عاد الاحتمال إلى الطاولة، وقالت مصادر لشبكة CNN إنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتحرك لتعيين كارتلات مكسيكية مختارة كمنظمات إرهابية أجنبية في اليوم الأول، لكن المناقشات جارية حول من قد يتم تضمينهم ومتى سيتم اتخاذ الإجراء.

وفي حديثه في أريزونا في ديسمبر الماضي، كرر ترامب خططه لتصنيف كارتلات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية، وهو التمييز الذي قد يمهد لاستخدام القوة العسكرية على الأراضي المكسيكية، وهدد بإسقاط القنابل على معامل الفنتانيل المخدر وإرسال قوات خاصة للقضاء على زعماء الكارتلات، وهو التوغل الذي قد ينتهك سيادة المكسيك ويعطل العلاقات مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

اشارت الشبكة الامريكية أيضا الى ان تصنيف الكارتلات كمنظمات ارهابية أجنبية قد يؤدي أيضًا إلى عقوبات مالية أكثر صرامة وعواقب قانونية في الولايات المتحدة ضد المتورطين لكن الخبراء يزعمون أنه قد يؤدي إلى توتر العلاقة بين الولايات المتحدة والمكسيك.

تظل التصنيفات موضوع نقاش بين المشرعين الجمهوريين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي يؤكد أنه من الضروري ملاحقة الكارتلات بسرعة أكبر.

وقال النائب الجمهوري توني جونزاليس، الذي يدعم تصنيف الكارتلات كمنظمات إرهابية وتحدث إلى مسؤولين في إدارة ترامب بشأن هذه المسألة: "في الأساس، تخلع القفازات، مما يعني أنه يمكن أن يكون في أي مكان من إجراء عمليات مشتركة حيث تقوم بأشياء جسدية أو حيث تستهدف بنشاط، ربما مرة أخرى من خلال التمويل، فأنت تطلق العنان لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

وقال: "في الوقت الحالي، يحدث بعض ذلك، لكنه في فراغ كبير، وهناك الكثير من البيروقراطية والروتين المرتبط به قبل أن تتمكن من الوصول إلى هذه النقطة"، مضيفًا أنه "يرسل أيضًا رسالة واضحة جدًا إلى الحكومة المكسيكية بأنهم بحاجة إلى التعاون معنا، وليس، كما تعلمون، العمل ضدنا".