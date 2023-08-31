حافظ على صحة قلبك واحميه من الأمراض بتجنب هذه الأشياء

فاطمة ياسر

القلب من أعضاء الجسم الهامة، فهو يقوم بضخ الدم الغني بالأكسجين إلى أنسجة وخلايا الجسم، وهذا يجعله من أهم الأعضاء التي يجب الحفاظ عليها بشكل دائم وتجنب تعرضها لأي مضاعفات، مع ضرورة اتباع النصائح التي تساهم في الحفاظ عليه وتحميه من الأمراض.

وفي بداية التقرير، يوضح اليوم السابع أبرز العادات السيئة التي يقوم بها الشخص تعرض صحة القلب للعديد من المضاعفات، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "EVERYDAYHEALTH"، ومنها:

-الجلوس لفترات طويلة:



تزيد هذه العادة للإصابة بفشل عضلة القلب، ولذا يجب الحركة بين حين إلى آخر لتحريك الجسم، وتقوية عضلة القلب، وتدفق الدم، وتنشيط الجسم.

-الإكثار من تناول الأملاح:



زيادة نسبة الصوديوم في الجسم تعرضك إلى ارتفاع ضغط الدم، والتعرض لاحتباس السوائل في الجسم، مما يتسبب في ذلك تعرض صحة القلب والأوعية الدموية للمخاطر، ولذا يجب التقليل من تناول هذه الأطعمة.

-الإرهاق وقلة النوم:



عدم حصول الشخص على قسط كافي من النوم يعد من الأمور المسببة للكثير من المشاكل، ومن أبرزها زيادة ضربات القلب، وحدوث ارتفاع لمستويات الكورتيزول والأدريناليين بسبب الإرهاق ولذا يجب النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا.

أما العادات الصحية الجيدة والتي تساهم في الحفاظ علي صحة القلب، فهي كالتالي:



-ممارسة الرياضة:



تقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب وأمراض القلب الحادة الأخرى، ولذا عليك الاعتياد عليها باستمرار.

-قم بفحص ضغط الدم:



يعد ضغط الدم علامة مهمة لصحة قلبك، ويجب قياسه بشكل مستمر للحفاظ علي صحة قلبك ومن المهم إبقاؤه تحت السيطرة، لأن ارتفاع نسبته يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يكون أيضًا سببًا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

-اتباع نظام غذائي صحي:



تلعب عاداتك الغذائية دورا في الحفاظ علي صحة قلبك، حيث إن تناول الفواكه والخضراوات الطازجة يمنح جسمك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على الجسم بصحة جيدة، وعليك مراقبة استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة لأنها قد تزيد من مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم والذي قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب.