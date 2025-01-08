اليونيفيل واللجنة الأممية يناقشان خطط انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان

كتبت: هند المغربي

اجتمعت لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية في موقع تابع لقوة الأمم المتحدة في لبنان (الـيونيفل) في رأس الناقورة لمناقشة خططا فنية عسكرية لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل تدريجي من كامل منطقة جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني، بدءا من الغرب والتقدم شرقا.

وأكد بيان مشترك أن الجيش اللبناني "هو المؤسسة الوحيدة للدفاع عن لبنان وأمنه، وتعمل لجنة آليّة تنفيذ وقف الاعمال العدائية بشكل وثيق مع قادة الجيش اللبناني لدعم تحركاته"

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن بعثة اليونيفيل دعمت إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية إلى مواقع في الناقورة وقال إن الجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا في أماكن أخرى في منطقة عمليات اليونيفيل، "لكن الاستعدادات للانسحاب التدريجي بالتوازي مع زيادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان مستمرة".

وقال دوجاريك إن قوات حفظ السلام الأممية تواصل التنسيق مع الطرفين بهدف نزع فتيل الصراع ودعم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.