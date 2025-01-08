الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد المجيد فى هولندا بحضور السفير.. صور

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت إيبارشية هولندا مساء أول أمس بعيد الميلاد المجيد، حيث صلى الأنبا أرساني قداس العيد بمقر المطرانية في كاتدرائية السيدة العذراء بامستردام وسط حضور شعبي كبير وأجواء من الفرحة والبهجة التي تناسب عيد الميلاد المجيد.