إزاى تحمى كبار السن من أمراض الشتاء

كتبت فاطمة خليل

كبار السن من أكثر الفئات المعرضة لخطر مضاعفات الفيروسات التنفسية، مثل: الأنفلونزا وكورونا ونزلة البرد وغيرها، لذا في ظل ارتفاع معدلات انتشار الفيروسات التنفسية نتعرف في هذا التقرير على طرق حماية كبار السن من أمراض الشتاء.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أن كبار السن أكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة من الإصابة بالفيروسات التنفسية، لذا يجب اتباع طرق الوقاية.

وقال استشارى الحساسية والمناعة أنه من الضرورى الحصول على لقاح الأنفلونزا ولقاح كورونا المحدث، مع التغذية الجيدة بتناول بروتين قليل الدسم وتناول الخضار والفاكهة مع الإكثار من شرب السوائل لترطيب الجسم، وارتداء الملابس القطنية الثقيلة.

وأكد أن الكمامات ضرورية في الوقت الحالي خاصة لمريض الحساسية من كبار السن، لأنها تقوم بتدفئة الهواء وفلترته قبل دخوله للأنف وتحمى من الفيروسات.

وأشار إلى أنه يجب عزل المرضى وفتح الشبابيك وعدم الاختلاط مع الاخرين وتجنب المجهود الزائد مع شرب السوائل الدافئة.

نصائح لتعزيز مناعة كبار السن



ذكر موقع thegreenfields بعض النصائح لتعزيز مناعة كبار السن وحمايتهم من أمراض الشتاء ومنها:

- ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدنى مثل: المشى على الأقل نصف ساعة في اليوم.

- تقليل التوتر جانبًا مهمًا من الصحة المناعية، حيث تشير الدراسات إلى أن التوتر المزمن يؤثر سلبًا على صحة المناعة ويعيق قدرة جهازك المناعي على مكافحة الالتهابات والعدوى، ويمكن تقليل التوتر من خلال المشاركة في الأنشطة الممتعة التي تعزز الاسترخاء، مثل تمارين التنفس العميق يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على الصحة.

-التواصل مع الآخرين، حيث قد تؤدي العزلة لدى كبار السن إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب، مما قد يضر بصحة المناعة، فيجب الحفاظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء لتعزيز الصحة العامة.

- قسط وافر من النوم، حيث قد يعيق النوم غير الكافي قدرة جهازك المناعي على الاستجابة للعدوى والالتهابات بالإضافة إلى ذلك، ترتبط اضطرابات النوم بالعديد من الأمراض والحالات المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسمنة والاكتئاب.