دراسة: النوم غير الكافي قد يؤدي لـ 5 مشكلات صحية

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة، أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية، وأنه يجب على البالغين الحصول على حوالي سبع ساعات من النوم كل ليلة، أو أكثر، يجب أن يحصل المراهقون على حوالي 10 إلى 12 ساعة يوميًا، يحتاج الأطفال الأصغر سنًا إلى النوم حوالي 13 ساعة، النوم مهم للغاية، فهو يساعد في الذاكرة والتعلم وتنظيم عواطفنا ووظيفة أعضائنا ، مما يساعد في النهاية على التحكم في الوزن والجهاز المناعي، وإليك المضاعفات التي يمكن أن يسببها قلة النوم، وفقا لما نشره موقع "healthnews".

ما هي المضاعفات التي يمكن أن تسببها قلة النوم؟

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فهناك فرصة أكبر لزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم ، أو تغير في الوزن ، أو مرض السكري ، أو حتى النوبة القلبية والسكتة الدماغية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

رفعت جمعية القلب الأمريكية القدر المناسب من النوم إلى قائمة العوامل الثمانية الأساسية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وأكدت أن نقص النوم هو حالة طبية تشير إلى عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ، أو أنك تنام في الوقت الخطأ، يمكن أن يكون لديك أيضًا نقص في النوم إذا كنت تنام لساعات طويلة ، لكن لا تنام جيدًا.

إذا كنت تحصل على ساعات كافية من النوم ولكنك لا تزال مستيقظًا متعبًا وغير منتعش ، فقد يكون هناك مضاعفات صحية أساسية مثل توقف التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساق أو الأرق أو غيرها، إذا كانت هذه هي الحالة ، فهناك أشياء كثيرة مثل احتقان الأنف وحموضة المعدة والإفراط في تناول النيكوتين التي يمكن أن تتداخل مع النوم السليم وكلها قابلة للعلاج.

ما هي بعض أعراض اضطراب النوم وقلة النوم؟



يمكن أن يكون هناك العديد من الأعراض الجسدية والعقلية لنقص النوم، يمكن أن يشمل بعضها التعب وانخفاض الإنتاجية وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب وحتى السكتة الدماغية، يمكن أن يؤدي نقص النوم إلى زيادة مخاطر الحوادث المتعلقة بالسيارات، تشمل بعض أنواع اضطرابات النوم انقطاع النفس النومي ، والخدار ، ومتلازمة تململ الساق ، واضطراب حركة الأطراف الدورية ، والباراسومنيا.