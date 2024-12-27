الصحة العالمية: ارتفاع إصابات التهابات الجهاز التنفسي بسبب الملاريا بالكونغو

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان، إن التهابات الجهاز التنفسي الحادة المصحوبة بمضاعفات بسبب الملاريا (مرض لم يتم تشخيصه سابقا) - بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

تم نشر أخبار تفشي الأمراض لالتهابات الجهاز التنفسي الحادة المعقدة بالملاريا (مرض لم يتم تشخيصه سابقًا) في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) . وهو تحديث لأخبار تفشي الأمراض المنشورة في 8 ديسمبر 2024 ويتضمن معلومات محدثة عن التحقيقات الوبائية ونتائج المختبر الأولية.

ففي 29 نوفمبر، أطلقت سلطات منطقة الصحة المحلية في منطقة بانزي الصحية بمقاطعة كوانغو حالة تأهب بعد زيادة في الوفيات، وخاصة بين الأطفال دون سن الخامسة، في أعقاب المرض المحموم.

وقد تم تنفيذ عمليات مراقبة وبائية معززة بسرعة، والتي كانت تستند في غياب التشخيص الواضح إلى اكتشاف الحالات المتلازمية للأمراض الحموية مع السعال وضعف الجسم، مع أحد الأعراض الأخرى المتوافقة مع الأمراض التنفسية الحادة والحموية.

وقد أدى هذا إلى زيادة سريعة في عدد الحالات التي تنطبق عليها التعريف، حيث بلغ إجمالي الحالات المبلغ عنها 891 حالة حتى 16 ديسمبر، ومع ذلك، ظل عدد الوفيات المبلغ عنها أسبوعيًا (48 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها خلال الفترة) مستقرًا نسبيًا.

حتى يوم 16 ديسمبر، أشارت نتائج المختبر من إجمالي 430 عينة إلى نتائج إيجابية للملاريا وفيروسات الجهاز التنفسي الشائعة (إنفلونزا A (H1N1، pdm09)، وفيروسات الأنف، وفيروس كورونا، وفيروسات نظيرة الإنفلونزا، وفيروس الأدينو البشري)، وبينما لا تزال هناك اختبارات معملية أخرى جارية، تشير هذه النتائج مجتمعة إلى أن الجمع بين التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الشائعة والموسمية والملاريا المنجلية، بالإضافة إلى سوء التغذية الحاد، أدى إلى زيادة حالات العدوى الشديدة والوفيات، مما أثر بشكل غير متناسب على الأطفال دون سن الخامسة.

وأضافت، إنه تم نشر فرق الاستجابة السريعة متعددة التخصصات للتحقيق في الحادث وتعزيز الاستجابة. وتتواصل الجهود لتلبية الاحتياجات الصحية في منطقة بانزي الصحية، ويستمر تعزيز المراقبة في المجتمع وداخل المرافق الصحية.

كما قدمت الفرق الدعم للتشخيص وعلاج المرضى بالإضافة إلى التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

يسلط هذا الحدث الضوء على العبء الشديد الناجم عن الأمراض المعدية الشائعة (التهابات الجهاز التنفسي الحادة والملاريا) في سياق السكان المعرضين للخطر الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي. ويؤكد على الحاجة إلى تعزيز فرص الحصول على الرعاية الصحية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الضعف، وخاصة سوء التغذية، في ظل تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

