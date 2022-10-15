اليوم العالمى لغسل اليدين 2022 .. الماء والصابون لحمايتك من الأمراض

كتبت أمل علام

يحتفل العالم فى 15 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى لغسل اليدين، ويعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق وأكثرها فاعلية لوقف انتشار الجراثيم والبقاء بصحة جيدة، الحفاظ على نظافة اليدين يمكن أن يمنع 1 من 3 أمراض الإسهال، و 1 من 5 التهابات الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا، وذلك وفقا لما ذكره مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الامريكىCDC.



اغسل يديك فى 5 خطوات بلل يديك وافركها بالصابون ثم اغسلهعا بالماء وجففها

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، فى 15 أكتوبر من كل عام يعمل مركز السيطرة على الأمراض مع شركاء وزملاء عالميين لتسليط الضوء على اليوم العالمي لغسل اليدين والتوعية بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون، مشيرا إلى أن اليوم العالمي لغسل اليدين هو تذكير سنوي بأن غسل اليدين بالماء والصابون هو أحد أفضل الخطوات إلى أنه يمكن اتخاذها لتجنب الإصابة بالمرض ونشر الجراثيم للآخرين.



اغسل يديك بعد لمس الانف او العطس او الكحة

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى، يرفع شعار اليوم العالمى هذا العام "اتحدوا من أجل نظافة اليدين الشاملة"، وذلك لاتخاذ إجراءات منسقة بينما نعمل بنشاط نحو نظافة اليدين الشاملة.



اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية

وقال المركز، تنتشر العديد من الجراثيم التى يمكن أن تصيب الناس بالمرض عندما لا نغسل أيدينا بالصابون والماء النظيف الجارى، هذا هو سبب أهمية غسل اليدين، خاصة فى الأوقات الحاسمة مثل بعد استخدام الحمام، عند تحضير الطعام، قبل الأكل، وبعد السعال أو العطس أو نفخ أنفك، مشيرا إلى أن غسل اليدين بالماء والصابون يعد أمرًا بسيطًا وغير مكلف، ويمكن أن يقلل بشكل كبير من عدد الأطفال الصغار الذين يمرضون، وتعليم الناس حول غسل اليدين يساعدهم ويساعد مجتمعاتهم على البقاء بصحة جيدة.

تشير الدراسات إلى أن تعليم غسل اليدين فى المجتمع يمكن أن:

1.تقليل عدد المصابين بالإسهال بحوالي 23% - 40%

2.تقليل عدد أيام الغياب من المدرسة التي يفوتها الأطفال بسبب أمراض الجهاز الهضمي بنسبة 29% إلى 57%

3.تقليل أمراض الإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بحوالي 58%

4.تقليل أمراض الجهاز التنفسين مثل نزلات البرد، في عموم السكان بحوالي 16% -21%.