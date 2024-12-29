مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29-12-2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 29-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 45: 2

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:27

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:24 صموعد صلاة الظهر 12:02موعد صلاة العصر 2:48موعد صلاة المغرب 5:06 مموعد صلاة العشاء 6:30 م.وقت صلاة الفجر 5:14موعد صلاة الظهر 11:53 مموعد صلاة العصر 2:40 مموعد صلاة المغرب 5:00 مموعد صلاة العشاء 6:22 م.

وقت صلاة الفجر 5:02

وقت صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:18 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 49: 2

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:28



