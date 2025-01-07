ما كمية الزيت الصحية؟.. تغيير بسيط قد يغير حالتك الصحية

كتبت إيناس البنا

إذا كان الاهتمام بالصحة واتباع عادات غذائية صحية أحد قراراتك لعام 2025، فلاحظ أن الكمية المناسبة من الزيت في نظامك الغذائي يجب أن تكون على قائمة أولوياتك.

ورغم أن هذا قد يظل غالبًا نقطة ارتباك، فمن الضروري معرفة الأساسيات التي مفادها أن القليل أفضل عندما يتعلق الأمر بالزيت، فهو جزء أساسي من الطهي وإعداد الطعام، ومع ذلك، ليست كل الزيوت متساوية، وقد تختلف تأثيراتها الصحية بشكل كبير اعتمادًا على الكمية والنوع وتكرار الاستخدام.

دور الزيت في نظامك الغذائي

وفقا لموقع "onlymyhealth" فإن الزيت هو مصدر للدهون، وهي مادة غذائية ضرورية يستخدمها الجسم للحصول على الطاقة، وامتصاص الفيتامينات، ودعم وظائف الخلايا، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الزيت، وخاصة أنواع معينة منه، قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة مثل أمراض القلب والسكر.

الزيوت الصالحة للأكل



اقترح التقرير أن المفتاح هو الاعتدال واختيار النوع المناسب من الزيوت لتلبية احتياجاتك الغذائية دون تجاوز متطلبات السعرات الحرارية اليومية، الكمية المناسبة من الزيت، جنبًا إلى جنب مع النوع المناسب، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحتك.

ما كمية الزيت التي يجب عليك استخدامها؟

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بأن تشكل الدهون ما بين 25% إلى 35% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، وتأتي أغلبها من الدهون غير المشبعة (الموجودة في زيوت مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو وبعض الزيوت النباتية)، وتعتمد الكمية المحددة على عوامل مثل عمرك وجنسك ومستوى نشاطك البدني وإجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها.

بالنسبة للشخص البالغ الذي يتناول نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري، فإن هذا يعني تناول حوالي 5 إلى 7 ملاعق صغيرة (25-35 جرامًا) من الزيت يوميًا، ومع ذلك، فإن هذا يشمل جميع مصادر الدهون، وليس فقط الزيت، لذلك من المهم مراعاة الدهون من مصادر أخرى مثل المكسرات والبذور ومنتجات الألبان واللحوم.

اختيار نوع الزيت المناسب

هناك فئتان رئيسيتان من الدهون: الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة، الدهون غير المشبعة تعتبر دهونًا صحية وتوجد في زيوت مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت الأفوكادو.

من ناحية أخرى، ترتبط الدهون المشبعة، الموجودة في زيوت مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل، بمستويات أعلى من الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL أو الكوليسترول السيئ) وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب عند استهلاكها بكميات زائدة.

وببساطة، فإن مفتاح الحفاظ على نظام غذائي صحي للقلب هو التركيز على الزيوت الغنية بالدهون غير المشبعة مع تقليل استخدام الزيوت الغنية بالدهون المشبعة.

تأثير استخدام الكمية المناسبة من الزيت على صحتك

إجراء تغييرات صغيرة على كمية ونوع الزيت الذي تستخدمه يمكن أن يكون له تأثير عميق على صحتك العامة.

إدارة الوزن

تحسين صحة القلب

تحسين الهضم

بشرة وشعر أفضل

هرمونات متوازنة