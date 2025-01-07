حزب الجبهة الوطنية يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد فى البحيرة.. صور

البحيرة -ناصر جودة

توافد المئات من القيادات التنفيذية والشعبية وكوادر الأحزاب السياسية بمحافظة البحيرة على مقر مطرانية الاقباط بمدينة دمنهور، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وشارك وفد من حزب الجبهة الوطنية بالبحيرة فى الاحتفال بعيد الميلاد الذى أقيم بكنيسة مار مرقس بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة واللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، إضافة إلى رموز المجتمع وقيادات الأزهر الشريف والأوقاف، وسط أجواء من مشاعر المحبة والوحدة الوطنية.



وقال اللواء محمد نبيه مكرم أحد قيادات حزب الجبهة الوطنية تحت التأسيس، إن زيارة مقر المطرانية للتهنئة بعيد الميلاد تعكس روح الوحدة الوطنية المتأصلة فى الشعب المصرى منذ فجر التاريخ، مضيفا أن قوة مصر تكمن في وحدة نسيجها الاجتماعي، وتماسك أبنائها سواء مسلمين أو أقباط بصورة ترسخ مبادئ المواطنة والمساواة ليكون شعارنا دائما الدين لله والوطن للجميع.

كانت كنائس محافظة البحيرة والأديرة القبطية بوادى النطرون، احتفالات مبهجة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونظمت مديرية الصحة بالبحيرة قوافل مكثفة داخل الكنائس للكشف المبكر عن الأورام ، وذلك على هامش الاحتفال بعيد الميلاد.

وفي مشهد يجسد تلاحم النسيج الوطني ومعاني الوحدة والتآخي، قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة ، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، واللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة لمقر المطرانية بدمنهور، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وفد من حزب الجبهة الوطنية يزور مطرانية البحيرة



وفد من حزب الجبهة الوطنية يزور مطرانية البحيرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد



وفد من حزب الجبهة الوطنية يزور مطرانية البحيرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد