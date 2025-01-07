تدشين حزب الجبهة الوطنية في مدينة الرياض بكفر الشيخ ..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ تدشين حزب الجبهة الوطنية، وكانت مدينة كفر الشيخ شهدت مسيرة بالسيارات، بدأت من رافد الطريق الدولي "طنطا - كفر الشيخ"، حتى الشهر العقاري بعمارة الشرق بقلب المدينة.

كما شهدت شوارع محافظة كفر الشيخ، لافتات لتهنئة حزب الجبهة الوطنية للأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، متمنين لكل المصريين دوام السلام والمحبة والأمن والاستقرار.

وأكد المهندس أحمد عبدالمعبود المنسق العام لحزب الجبهة الوطنية بكفرالشيخ، يتم تدشين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة كفر الشيخ، بجميع مراكز المحافظة، وكانت البداية بمدينة كفر الشيخ، وتم تدشين الحزب خلال مرحلتين الأولى كانت بمدينة كفر الشيخ، والثانية بمدينة الرياض، وستشهد بقية مدن ومراكز المحافظة تدشين حزب الجبهة الوطنية على مراحل متتالية، في ظل تواجد عدد كبير من الراغبين لإجراء توكيلات.

وتأتى هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين فى العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.



الاهتمام بتدشين الحزب بمراكز كفر الشيخ



التهنئ بعيد الميلاد لحزب الجبهة



التهنئة بعيد الميلاد بالشوارع



التهنئة بعيد الميلاد



المهندس أحمد عبدالمعبود المنسق العام لحزب الجبهة الوطنية بكفرالشيخ



تدشين المرحلة الثانية من حزب الجبهة الوطنية بالرياض



جانب من فعالية تدشين المرحلة الثانية



جانب من لقاءات الجماهير