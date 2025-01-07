تداول 16 سفينة بميناء دمياط واستقبال 2600 طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5982 طن تشمل : 3700 طن يوريا و 2285 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35737 طن تشمل : 2600 طن قمح و 165 طن خشب زان و 513 طن جرارات و 14486 طن حديد و 3741 طن ابلاكاش و 8800 طن ذرة و 53 طن فول و 300 طن بازلاء و 2100 طن بلوكات رخام و 1300 طن بذرة كتان و 379 طن زيت طعام و 1300 طن بضائع متنوعة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 30090 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 102211 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1181 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4583 حركة .



