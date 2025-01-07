اليوم السابع
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تداول 16 سفينة بميناء دمياط واستقبال 2600 طن قمح

الثلاثاء، 07 يناير 2025 01:13 م
تداول 16 سفينة بميناء دمياط واستقبال 2600 طن قمح ميناء دمياط يستقبل عددا من الشاحنات
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5982 طن تشمل : 3700 طن يوريا و 2285 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35737 طن تشمل : 2600 طن قمح و 165 طن خشب زان و 513 طن جرارات و 14486 طن حديد و 3741 طن ابلاكاش و 8800 طن ذرة و 53 طن فول و 300 طن بازلاء و 2100 طن بلوكات رخام و 1300 طن بذرة كتان و 379 طن زيت طعام و 1300 طن بضائع متنوعة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 30090 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 102211 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1181 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4583 حركة .


 







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ميناء دمياط

تطوير الموانئ

القمح

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